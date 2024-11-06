《山海经》是一部充满神秘色彩的古籍，其中记载了多种与龙蛇相关的神话。龙蛇不仅是神话故事中的角色，也是古代中国人对自然界和生命理解的象征。这些龙蛇的形象和故事反映了古代社会的信仰、文化以及对自然界的敬畏之情。

《山海经》是一部充满神秘色彩的古籍，其中记载了多种与龙蛇相关的神话。龙蛇不仅是神话故事中的角色，也是古代中国人对自然界和生命理解的象征。这些龙蛇的形象和故事反映了古代社会的信仰、文化以及对自然界的敬畏之情。

《山海经》中说龙蛇

在中国传统文化中，蛇被认为是龙的自然原型，而龙则是蛇的神话意象。两者在某些方面，难以完全区分。例如，伏羲女娲既可以被称为人首蛇身，也可以被称为人首龙身。先秦民歌《龙蛇歌》说：“有龙于飞，周遍天下。五蛇从之，为之承辅。”《史记·外戚世家》说：“蛇化为龙，不变其文。”这里的“文”指的是纹理，表明龙是由蛇转变而来，身上花纹继承自蛇的鳞片。

《山海经》包含着上古地理、历史、神话、天文、动物、植物、医学、宗教及人类学、民族学、海洋学和科技史等方面的诸多内容，是一部上古社会生活的百科全书。它勾勒出了上古时期的文明与文化状态，为后世提供了许多有用的信息。

《山海经》一书中，有很多关于龙蛇的相关记载。例如，西方之神蓐收，他的左耳上有蛇，驾乘着两条龙飞行。南方的火神祝融，长着兽身人面，驾乘着两条龙。从极渊的水神，名叫冰夷，驾乘着两条龙。东方有位名叫句芒的神，长着鸟身人面，驾乘着两条龙。在西南海之外、赤水的南边、流沙的西边，有一个人，他以两条青蛇作耳饰，骑着两条龙出行，这人名叫夏后启。《山海经·南次二经》中的山，诸山山神都是龙身鸟头。《山海经·南次三经》中的山，诸山山神都是龙身人面。《山海经·东山经首经》中的山，诸山山神都是人身龙首。

此外，《山海经》中还记载了其他几种著名的蛇，如腾蛇、化蛇、巴蛇、鸣蛇、长蛇、朋蛇、育蛇、蠕蛇等。

在中国文化中，龙蛇常常被赋予神秘和强大的象征意义。它们与水源、灾害或治疗疾病的能力相关联，有时也被认为具有掌控水源或带来雨水的能力。蛇的蜕皮特性使它们也象征着重生和新生的开始。这些象征意义在《山海经》中的龙蛇形象中得到了体现。

共工氏的蛇崇拜

《山海经·海内经》：“炎帝之妻，赤水之子听袄生炎居，炎居生节并，节并生戏器，戏器生祝融，祝融降处于江水，生共工。”《路史·后纪二》注引《归藏·启筮》：“共工人面蛇身朱发。”

《山海经·海外北经》说：“共工之臣曰相柳氏……相柳者，九首人面，蛇身而青。不敢北射，畏共工之台。台在其东。台四方，隅有一蛇，虎色，首冲南方。”

共工氏，是上古时期著名的方国，以蛇为图腾。共工氏所居之地水多而陆少，所以经常遭受水患，长期与洪水作斗争使该部族长于治水。《汉书·刑法志》云：“颛顼有共工之陈，以定水害。”帝颛顼之时，共工曾平定水害，立过大功。

有关共工氏地望的记载，最早见于《山海经·中次六经》：“又西百里，曰长石之山，无草木，多金玉。其西有谷焉，名曰共谷，多竹。共水出焉，西南流注于洛，其中多鸣石。”《水经·洛水注》引此文曰：“洛水又东，共水入焉，水北出长石之山，山无草木，其西有谷焉，厥名共谷，共水出焉。南流得尹溪口，又西南与左涧水会，又南与李谷水合。共水世谓之石头泉，而南流注于洛。”

长石之山，清代郝懿行和毕沅等《山海经》研究者都认为在洛阳市新安县。共水，乃因共工氏部族在此处聚居而得名为共水。共水源于长石山，南流在宜阳境内入洛河，故宜阳、新安为共工氏之墟。《路史》云：“共工，地在弘农，虞帝(舜)时共工或云居此。”宜阳、新安，汉魏时属弘农郡。

《国语·鲁语》云“共工氏之伯九有也”，这里的“九有”就是“九州”，《礼记·祭法》就说“共工氏之霸九州也”。对于当时“九州”的范围，一般认为在今豫西晋南地区。

《管子·揆度篇》曰：“共工氏之王，水处十之七，陆处十之三，乘天势以隘制天下。”共工氏夹洛河而居，这一段洛河又有不少的支流，正好符合“水处十之七，陆处十之三”的地理特征。其地水多而陆少，所以经常遭受水患，长期与洪水作斗争使该部族长于治水，共工氏后裔四岳也曾佐禹治水。因此，共工氏的中心活动区域在宜阳、新安，扩展到豫西和晋南之间的黄河两岸。

《左传·昭公十七年》曰：“共工氏以水纪，故为水师而水名。”《史记·补三皇本纪》曰：“诸侯有共工氏，任智刑以强霸而不王，以水乘木。”

《管子·短语》记载：“得奢龙而辩于东方……奢龙辩乎东方，故使为土师。”房玄龄注：“土师，即司空也。”是懂得水利土地的人，使其为土师，即司空，管理土木水里的官员。“奢龙”，就是“蛇龙”，是以龙蛇为图腾的部族。

奢龙，也称句龙，是共工之子。他为黄帝土师，平水土，被尊为后土，死后祀以为社神，得到了后世的祭祀。《国语·鲁语上》云：“共工氏之伯九有也。其子曰后土，能平九土，故祀以为社。”韦昭注：“共工之裔子句龙也，佐黄帝为土官。九土，九州之土也。后，君也，使君土官，故曰后土。社，后土之神也。”

在一些版本的神话传说中，后土还与孟婆有着一定的联系。据传，孟婆是后土的化身，她在地府中负责为灵魂提供孟婆汤，帮助灵魂忘却前世的记忆，从而能够开始新的生命。在这个故事中，孟婆的形象是人身蛇尾，这也进一步证明了后土与蛇之间的联系。

夸父氏的蛇崇拜

《山海经·大荒北经》载：“大荒之中，有山名曰成都载天。有人珥两黄蛇，把两黄蛇，名曰夸父。后土生信，信生夸父。”清人吴任臣《山海经广注》云：“句龙为后土，生子二人：曰垂、曰信。信生夸父，善走。”

夸父是炎帝的后裔，是共工氏之子句龙的孙子。《山海经·大荒北经》记载的夸父，是“珥两黄蛇，把两黄蛇”。以黄蛇为耳环，两手又把“黄蛇”，夸父领导的部族，当是以黄蛇为图腾的部族。

共工氏部族活动的区域在洛阳西部的共水流域，显然夸父也活动在此区域，在今天宜阳和新安一带。

《山海经·大荒东经》云：“大荒东北隅中，有山名曰凶犁土丘。应龙处南，殛杀蚩尤与夸父，不得复上，故下数旱。旱而为应龙之状，乃得大雨。”

《山海经·大荒东经》的这段话，给我们一个启示，那就是黄帝与蚩尤的涿鹿之战中，派应龙在“凶犁土丘”，先杀死蚩尤，又杀死夸父。夸父与蚩尤当同时被杀，也是同一部族分支的盟友。据说当时参与蚩尤与黄帝作战的有八十一个部族，其中当有夸父部族。

夸父部族活动在宜阳、新安一带，与活动在汝阳、嵩县一带的炎帝蚩尤不仅在地缘上相邻相近，在族源上也应该有密切的关系。夸父与蚩尤同时被应龙杀死，说明夸父是参加对黄帝作战的部族之一。夸父的后人为夸氏。后土、夸父及夸氏等皆共工氏之后裔。再往上追溯，夸父是炎帝蚩尤的后裔分支。

夸父，是传说中与太阳竞走的一个巨人，是著名的“夸父追日”神话传说中的英雄。据说夸父与日竞走，一直走到晚上太阳落下，口渴欲饮水，喝干了黄河和渭水，又向北饮于大泽，没有到日落处而死于路上。

《山海经·海外北经》云：“夸父与日逐走，入日。渴欲得饮，饮于河渭。河渭不足，北饮大泽，未至道渴而死，弃其杖化为邓林。”郭璞注：“言及日于将入也，逐，音胄；夸父者，盖神人之名也。”

《山海经》说，夸父最后把手杖抛出，化为邓林。邓林即桃林。桃林在何处？晋代杜预《春秋释例·土地名》云：“桃林，《括地象》云在陕州桃林县。《山海经·西山经》云：夸父之山其北有林名桃林，广三百里。”《四库全书》编者按：“陕州，后魏置；桃林县，隋开皇十六年置；而隋时桃林尚属河南郡，其以桃林属陕州，则唐初制也；至天宝中以桃林掘得灵符，改为灵宝县。”

《水经·河水注》云：“水出湖县夸父山……湖水出桃林塞之夸父山，广圆三百仞。”湖县，今灵宝市。

河南大学教授李玉洁认为，夸父追日的具体路线是，从新安和宜阳交界处的共水向西，一直到灵宝西。夸父山是夸父的礼葬之地。

金蛇狂舞山海春，夸父追日万里奔。祈愿华夏大地，新的一年山河无恙、和顺致祥！（郑贞富）