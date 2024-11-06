2025年“书香洛阳·中国年”全民阅读系列活动启动

昨日，“典籍览芳华 书香映新年”新年读书会暨2025年“书香洛阳·中国年”全民阅读系列活动启动仪式在洛阳市图书馆举行。

昨日，“典籍览芳华 书香映新年”新年读书会暨2025年“书香洛阳·中国年”全民阅读系列活动启动仪式在洛阳市图书馆举行。

在“典籍览芳华 书香映新年”新年读书会上，来自文化、教育等领域的嘉宾们推荐了自己心目中的好书，从经典名著到现代文学，从历史文化到科学艺术，形式多样、内容丰富。

此次读书会围绕典籍中的年俗文化，通过嘉宾荐书、阅读感悟分享、朗诵表演等形式，讲述读书故事，交流读书心得，让大家在共读、共学中增强阅读兴趣，养成阅读习惯，提升阅读能力。

在活动结尾，现场参与者纷纷来到荐书屏风前，写下自己的推荐书目，亲手制作属于自己的书签，珍藏独特的藏书票，盖上专属的藏书章，在轻松愉悦的氛围中感受浓浓书香。

活动现场还设置了“书香市集”阅读体验区，搭建特色书市，开展书法创作、创意剪纸、非遗制作等活动，让参与者在沉浸式体验中品味阅读之美、共享读书之乐。

此次全民阅读系列活动以“书香润洛城 文墨贺新章”为主题，由市委宣传部、市文广旅局共同主办，市、县区联动，依托全市新华书店、图书馆、“河洛书苑”城市书房、农家书屋，以及新时代文明实践中心(所、站)、邻里中心等阵地，组织开展“1+3+N”系列活动(1个主题，“寻味非遗”中国年、“文韵书香”中国年、“云端阅读”中国年3项主题活动，县区联动广泛开展丰富多彩、暖心贴心的全民阅读活动)，丰富读者阅读体验，以年味书香点亮中国年。活动将持续至2月13日。 （洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）