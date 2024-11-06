万福映栾川 非遗贺新春丨八大文旅活动之“来栾川·看大戏”

品味曲剧经典 共赏梨园之美

喜气洋洋的春节怎么能少的了新年大戏

伴着开戏的锣鼓

徐徐拉开的戏幕

生旦净末丑轮番上场

新春的氛围一下子就热闹起来了

曲剧是中国八大剧种之一、首批国家级非物质文化遗产，作为河南地方戏曲的重要代表之一，深受中原地区群众的喜爱，是新春佳节最受群众欢迎和喜爱的文化大餐。

2025年双节期间，栾川县曲剧团将为广大群众和戏迷朋友们奉上精彩的梨园盛宴，在为期5天的演出活动中，不仅有传统经典剧目《包公辞朝》《铡美案》《九龄救主》《三女拜寿》，更有《包公碑》《泪洒相思地》《窦娥冤》等新戏上演。

演出时间表

过大年、看大戏

品味非遗经典，共赏戏曲之美

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