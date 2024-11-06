春节来洛阳龙凤山古镇，打卡热闹中国年

新年将至，各地纷纷举办丰富多彩的文化旅游活动，以新场景、新创意助力消费市场“热辣滚烫”。在洛阳龙凤山古镇，也准备了诚意满满的“文旅大餐”，诚邀八方游客来打卡一个热闹中国年。

新年将至，各地纷纷举办丰富多彩的文化旅游活动，以新场景、新创意助力消费市场“热辣滚烫”。在洛阳龙凤山古镇，也准备了诚意满满的“文旅大餐”，诚邀八方游客来打卡一个热闹中国年。

春节庙会亮点纷呈，年味十足

1月18日，经过2个月的闭园升级后，洛阳龙凤山古镇以全新面貌盛大开园。当天，“龙凤迎新春 古镇过大年”媒体推介宣讲活动也在古镇内举办。

英歌舞、打铁花、非遗火壶、大型灯会、水上灯光秀......活动上，龙凤山古镇及君悦会文旅相关负责人介绍了龙凤山古镇春节庙会活动情况，邀请游客红红火火过大年。

据悉，春节期间(正月初一至十六)，洛阳龙凤山古镇重磅升级，园区新年焕新。30多场主题演艺全天轮番上演，英歌舞、打铁花、非遗火壶等精彩节目应有尽有，让游客们在欢乐祥和的氛围中感受传统文化的魅力。

提前剧透， “花式”新春活动抢先看

聚焦传统文化和春节民俗，龙凤山古镇推出一系列文旅新体验、新场景，旨在为游客们打造一个难忘的春节体验。

英歌舞燃炸开场，祈愿新年顺遂

英歌舞是源于岭南的国家级非遗艺术瑰宝，春节期间强势入驻龙凤山。鼓点声起，列队摆阵，在一声声豪迈的叫喊声中，祈求新的一年风调雨顺、万事顺遂，讲为游客们带来一场视觉与听觉的双重盛宴。

打铁花璀璨夺目，打造烟火非遗年

当夜幕降临，飞龙和飞凤全身璀璨、翱翔夜空，恰似流星划过夜空。工匠们用力将滚烫的铁水击向高空，刹那间，化作一朵朵金色的“繁花”，飞龙、飞凤和铁花的光辉相互映衬，形成一道漫天的华彩，美不胜收。

沉浸式互动演出，精彩不断

春节庙会怎能少得了杂技和魔术？掌声、笑声、尖叫声此起彼伏，这才是过节专属的仪式感！琴韵舟舞、弦音绮梦，亭台乐秀、乐韵嘉年，音乐的节拍遍布园区，带来一场国风潮乐盛宴。

庙舞迎祥、文魁送祥、锦色霓裳，精心的设计和编排，演员将随着音乐瞬间出场，拉上游客一起热舞互动，点燃春节的热闹氛围。

全新古镇，随手一拍就是大片

此外，古镇内还增设了很多互动打卡点，随手一拍就是大片。高约8米的凤凰女神花灯，以及凤凰贺喜、灵蛇献瑞、十二生肖等造型各异、流光溢彩的花灯将正式点亮，呈现出如诗如画的视觉盛宴。

赏花灯、观演出、看非遗、访古镇、逛庙会。这个春节，洛阳龙凤山古镇以“春节、年味、民俗”为主线的系列特色活动将陆续开启，邀请八方游客品新春年味，享文旅盛宴，来龙凤山过一个热闹红火的新年。