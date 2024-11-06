万福映栾川 非遗贺新春丨八大文旅活动之“来栾川·看社火”

每年春节至元宵节，栾川的乡村旅游点、旅游景区都热闹非凡。精彩的社火表演如火如荼，将喜庆与祥和的氛围推向高潮，这个新春，一起来栾川看社火，感受传统文化的魅力吧！

每年春节至元宵节，栾川的乡村旅游点、旅游景区都热闹非凡。精彩的社火表演如火如荼，将喜庆与祥和的氛围推向高潮，这个新春，一起来栾川看社火，感受传统文化的魅力吧！

景区

鸡冠洞景区

2025新春民俗文化节--福气妙会

活动时间：2025年1月29日至2月5日(大年初一至正月初八)

活动地点：鸡冠洞景区中心广场

文化、娱乐、美食于一体的春节盛宴，盛世鼓韵、狮王争霸、中华舞龙、非遗高跷等表演轮番上演，近距离感受传统民俗文化的独特魅力。

重渡沟景区

2025重渡沟新春年俗文化节

活动时间：2025年1月19日至2月13日(腊月二十至正月十六)

活动地点：重渡沟景区中心广场

县官送福、抬花轿、划旱船、赶毛驴等民俗表演大放送，一次性看个够！

竹海野生动物园

活动时间：2025年1月29日至2月13日(大年初一至正月十六)

活动地点：竹海野生动物园熊猫馆广场、美食街

极具特色的舞龙舞狮，彩龙翻腾、雄狮跳跃，感受浓浓节日氛围。2025年春节期间还将举办阿迪力高空走钢丝表演，见证一场惊心动魄的高空奇迹，心跳随着脚步加速，感受着人类挑战极限的魅力。

抱犊古寨

2025首届“千年古寨”豫西民俗古庙会

活动时间：2025年1月29日至2月13日(大年初一至正月十六)

活动地点：古寨

民俗演艺、特色美食，让你领略丰富多彩的民俗文化盛宴，感受民俗中国年。

各乡村旅游点

活动时间：2025年2月12日至2月13日(正月十五至正月十六)

活动地点：乡村旅游点

栾川的社火表演不仅仅是技艺的展示，更是民间故事的生动再现，每一个节目都蕴含着丰富的文化内涵和深厚的历史底蕴。观众在欣赏精彩表演的同时，也能深入了解栾川的历史文化和风土人情，感受到那份独特的文化魅力

在这里，找回那份久违的年味

感受到那份浓浓的喜庆与祥和

一起在社火的欢腾中迎接新的一年

栾川，等你来