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万福映栾川 非遗贺新春丨八大文旅活动之“来栾川·看社火”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 栾川文旅 2025.01.19 19:28
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　　每年春节至元宵节，栾川的乡村旅游点、旅游景区都热闹非凡。精彩的社火表演如火如荼，将喜庆与祥和的氛围推向高潮，这个新春，一起来栾川看社火，感受传统文化的魅力吧！

　　景区

　　鸡冠洞景区

　　2025新春民俗文化节--福气妙会

　　活动时间：2025年1月29日至2月5日(大年初一至正月初八)

　　活动地点：鸡冠洞景区中心广场

　　文化、娱乐、美食于一体的春节盛宴，盛世鼓韵、狮王争霸、中华舞龙、非遗高跷等表演轮番上演，近距离感受传统民俗文化的独特魅力。

　　重渡沟景区

　　2025重渡沟新春年俗文化节

　　活动时间：2025年1月19日至2月13日(腊月二十至正月十六)

　　活动地点：重渡沟景区中心广场

　　县官送福、抬花轿、划旱船、赶毛驴等民俗表演大放送，一次性看个够！

　　竹海野生动物园

　　活动时间：2025年1月29日至2月13日(大年初一至正月十六)

　　活动地点：竹海野生动物园熊猫馆广场、美食街

　　极具特色的舞龙舞狮，彩龙翻腾、雄狮跳跃，感受浓浓节日氛围。2025年春节期间还将举办阿迪力高空走钢丝表演，见证一场惊心动魄的高空奇迹，心跳随着脚步加速，感受着人类挑战极限的魅力。

　　抱犊古寨

　　2025首届“千年古寨”豫西民俗古庙会

　　活动时间：2025年1月29日至2月13日(大年初一至正月十六)

　　活动地点：古寨

　　民俗演艺、特色美食，让你领略丰富多彩的民俗文化盛宴，感受民俗中国年。

　　各乡村旅游点

 

　　活动时间：2025年2月12日至2月13日(正月十五至正月十六)

　　活动地点：乡村旅游点

　　栾川的社火表演不仅仅是技艺的展示，更是民间故事的生动再现，每一个节目都蕴含着丰富的文化内涵和深厚的历史底蕴。观众在欣赏精彩表演的同时，也能深入了解栾川的历史文化和风土人情，感受到那份独特的文化魅力

 

　　在这里，找回那份久违的年味

　　感受到那份浓浓的喜庆与祥和

　　一起在社火的欢腾中迎接新的一年

　　栾川，等你来
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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