万福映栾川 非遗贺新春丨八大文旅活动之“来栾川·赏灯会”

灵蛇献瑞，喜迎新年。

灵蛇献瑞，喜迎新年。

栾川总会带来无限惊喜，当新年与非遗花灯碰撞，让栾川成为一片璀璨的星河，一眼惊艳！

栾川的新春盛景已拉开帷幕，一场浪漫至极的灯笼之旅正等待着大家！

活动一

城区主干道、特色街区氛围营造

踏入栾川，仿若一脚迈进了李白笔下“火树银花合，星桥铁锁开”的梦幻世界，铺天盖地的灯光将你温柔包围。

城区主干道、特色街区、彩灯矩阵各展风情，而栾川的各大景区，也被彩灯装点得如诗如画。五彩缤纷的彩灯倒映新春佳节的祥和氛围，小城的烟火气更加浓厚。

漫步城中，一步一景，皆是自然与人文、传统与现代的完美融合。无论是拍摄温馨的全家福，还是独具个性的创意照，都能轻松拿捏，绝对是朋友圈集赞的不二利器。

(一)活动时间：

2025年1月22日--2月13日(农历腊月二十三至正月十六)

(二)活动地点：

城区主干道、一街三巷、凤凰天街、栾故里

活动二

“璀璨山城”非遗灯会

夜幕降临，栾川县城伊水路和文化广场将成为光的海洋，一场以非遗为主的璀璨灯会盛大开启！

此次“璀璨山城·非遗灯会”，鼓励民间艺人现场展示各类手工技艺，为节日氛围增添浓厚的文化气息。一盏盏彩灯造型各异，不仅有传统的花鸟鱼虫，更融入了栾川独特的非遗元素，将传统文化与现代工艺完美结合。漫步在灯会现场，五彩斑斓的灯光交相辉映，宛如置身于梦幻仙境。

当然了，作为一项传统的民俗活动，元宵节猜灯谜也是必不可少，在城区文化广场和伊水路灯笼矩阵，正月十四至十六日，每晚七点，准时开启！灯谜内容丰富多样，涵盖历史、文化、民俗等多个领域，其中不乏与非遗文化相关的题目，猜对灯谜还有精美小礼品相送哦！

(一)活动时间：

①“璀璨山城”非遗灯会：2025年1月22日--2月13日(农历腊月二十三至正月十六)

②猜灯谜：2025年2月11日--2月13日(农历正月十四至正月十六)每晚七点

(二)活动地点：

文化广场、伊水路

活动三

伊河两岸水系灯光秀

华灯初上，夜幕降临，伊河两岸水系灯光秀浪漫开启。

以洗墙灯、景观灯、造型灯为主线，形成两岸唯美的景观夜景廊道，水舞灯光秀以声光与水舞的完美融合，体现栾川文化，展示大美栾川。

河道两岸，28盏凤凰激光灯，犹如凤凰纳福，一束束光束时而照向万丈星空，时而照向粼粼湖面，时而交错互动，带给你的绝对是一场震撼的视觉盛宴！

(一)活动时间：

2025年1月22日--2月13日(农历腊月二十三至正月十六)

(二)活动地点：

伊河水系两岸

新年来栾川

在灯笼的光影交错中

感受非遗的魅力

留下属于你的新春浪漫回忆

让我们一起沉浸在这如梦如幻的灯笼世界里

度过一个别样的蛇年春节