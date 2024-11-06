蛇年春节将至 来看看洛阳这些“蛇”文物

中国传统文化中的蛇，有智慧、机敏、长寿、吉祥等美好寓意。在洛阳的各大博物馆中，收藏着不少跟蛇有关的珍贵文物。蛇年春节来临之际，洛报融媒记者采访我市各大文博场馆，为您整理了一份“蛇”文物图鉴，帮助您更好地寻觅藏在博物馆中的“蛇”。

中国传统文化中的蛇，有智慧、机敏、长寿、吉祥等美好寓意。在洛阳的各大博物馆中，收藏着不少跟蛇有关的珍贵文物。蛇年春节来临之际，洛报融媒记者采访我市各大文博场馆，为您整理了一份“蛇”文物图鉴，帮助您更好地寻觅藏在博物馆中的“蛇”。

错银蛇形铜承弓器

出土时间：1972年

出土地点：西工区战国车马坑出土

展出地点：洛阳博物馆

文物介绍：该器物长19厘米，呈蛇形，蛇头前伸，尾作方形筒，表面为错银卷云纹图案，制作十分精致。它是一种专门在战车上使用的装置，作为战车在行进时放置弓弩的固定支架。它的曲线造型设计恰好与弓弩造型相对应。在使用时，成对组合的承弓器正好承托住弓弩，同时弓弩的手柄部位靠在车上，弩机的尾端与承弓器两个拖点共同构成稳定的三角形。

“龙蛇穿璧”图

出土时间：1992年

出土地点：涧西区浅井头村西汉空心砖壁画墓

展出地点：洛阳古墓博物馆

文物介绍：古人在建造墓室时，有意识地将墓室看作是宇宙缩影，其中墓顶代表天空，这个位置通常用来绘制“天界图”。该墓的“天界图”中出现的“龙蛇穿壁”图，是迄今发现年代较早的一例。其中，龙居左，蛇居右，龙是东方阳界的神灵，蛇是西方阴界的神灵，圆璧代表天，那么龙蛇穿壁也就代表阴阳交合，体现着生命孕育。