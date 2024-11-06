万福映栾川 非遗贺新春丨八大文旅活动之“来栾川·品美食”

2025

来栾川·品美食

新年，栾川便披上了节日的盛装，处处洋溢着浓浓的年味，这是一幅动人的画卷，更是一首关于年的赞歌。今天，就让我们一起探寻那些让人垂涎欲滴的特色传统美食，感受那份独特的年味。

栾川豆腐

走在栾川的老街上，首先映入眼帘的便是那热气腾腾的栾川豆腐。这豆腐，不仅仅是美食，更是非遗文化的瑰宝。沾汁热豆腐、豆腐汤、“三条腿”炸豆腐、豆腐宴，品味山城不一样的人间烟火气。

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推荐店家一：老字号李记洛阳豆腐汤

导航地址：栾川乡财富广场一楼

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推荐店家二：老字号“无名”豆腐脑导航

地址：栾川乡七里坪文化艺术中心东路口对面

栾川八大碗

而说到栾川的美食，怎能不提那让人回味无穷的八大碗？集中了扒、焖、酱、烧、炖、炒、蒸、煮等所有的烹饪手法，色、香、味俱佳，冷热咸淡之间，与这座城也拉近了距离。

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推荐店家：栾川味道·君山八大碗

导航地址：栾川县方皮路老君山门口右侧内800米

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推荐店家：八大碗

导航地址：栾川县伊尹公园北门西320米

栾川刀削面

刀削面在国内可谓遍地开花，各地有各地的特色，但栾川刀削面跟外地的刀削面可不一样，栾川的刀削面是炝锅式的，山区特有的蕨菜(拳菜)更增添了独特的味道，看到都让人垂涎三尺。

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推荐店家：张建民刀削面

导航地址：栾川县文化路文化馆隔壁

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推荐店家：龙泉刀削面

导航地址：栾川县幸福路与文化路交叉口西20米

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推荐店家：李娜刀削面

导航地址：栾川县南大街3号(公疗医院斜对面)

栾川肉丝面

栾川肉丝面不仅在栾川，乃至洛阳可是一个响当当的名字，在很多的街巷都能看到栾川肉丝面的身影，五花肉、胡萝卜丝、栾川炸豆腐丝、黄豆芽，白菜丝，简单的食材通过传统的烹饪方式制作，香味俱全，好吃不贵，让人无限回味！

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推荐店家：御膳堂肉丝面(老字号)

导航地址：栾川县交通局东20米

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推荐店家：杨师肉丝面

导航地址：栾川县兴华中路小吃城内

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推荐店家：半山肉丝面

导航地址：栾川县半山小巷

栾川合峪烩菜

栾川烩菜名扬四方，在洛阳乃至中原闻名遐迩。经济实惠，红烧肉肥而不腻，油炸豆腐鲜酥滑嫩，栾川粉条久炖不烂，红白萝卜色泽鲜艳，加之秘方调料，饭香菜美，让人口水直流。

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推荐店家：老战友烩菜(栾川店)

导航地址：栾川县栾川乡大南沟方皮路雅苑美爵酒店对面

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推荐店家：合峪烩菜馆

导航地址：栾川县自来水公司西侧100米

牛肉汤

牛肉汤是一道传统的美食，选料讲究，取栾川本地的跑山黄牛为原料，用牛骨头熬汤，牛肉经过多条工序清洗后下锅同煮，牛肉汤故以汤为主，汤不醇则无味，泡饼、泡面、烩汤等适合不同口味和爱好的人。

爆炒牛肉跟烩汤材料一样，只是做法不同，爆炒出来的味道鲜香，可以配汤一起食用。炒牛肉配火烧馍，再来一碗热气腾腾的汤，那味道绝对“酸爽”！

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推荐店家：庙子牛肉汤

导航地址：栾川县庙子镇庙子大道东段278号

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推荐店家：大锅牛肉汤

导航地址：栾川县栾川乡方村驾校斜对面

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推荐店家：洛大众牛肉汤

导航地址：栾川县城关镇伊水路1号

其他传统美食

当然，栾川的美食远不止于此。传统炸货、特色卤肉、糁子汤等传统美食，不仅满足了人们的味蕾，更承载着栾川人对生活的热爱与追求，春节期间，栾川的街头巷尾总是热闹非凡，人们在这里品尝美食，感受浓浓的年味。

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推荐店家：黄家卤肉

导航地址：栾川县栾川味道小吃城巷道内

还记得我们的新春消费券活动吗？从除夕至正月十七连续18天，每天超200万一共价值4500万元的消费券，涵盖景区、住宿、餐饮、娱乐、服务等五大类。一起来看看哪些美食店铺可以使用消费券吧，总有一家你最中意！

伊水湾大酒店

宴天下客家菜

无名餐厅

彭厨

618重庆火锅

盈姐鲜切牛肉自助

君伊烘焙蛋糕店

川巴·吃鸡吃虾

捞鱼池多味鱼锅

猪脚荣猪蹄火锅

君山八大碗

布兰卡西餐厅

荣花食楼

天府火锅

豫缘虾道

东北大院

口服饺子馆

果然泥炉烤肉店

锅中锅大灶台

有风小酒馆

大山锁不住好味道

在栾川，品尝美食

不仅仅是一种味觉的享受

更是一种文化的体验

这里的每一道美食背后

都藏着一段动人的故事

承载着栾川人对美好生活的向往与追求

春节期间，不妨带上家人，走进栾川

感受那份独特的年味与非遗文化的魅力吧