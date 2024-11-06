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@洛阳创业青年，“洛YOUNG小店扶持计划”来啦！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.01.17 09:30
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　　日前，洛阳开展“洛YOUNG小店”品牌扶持计划，将助力一批主理人小店和特色小店发展，进一步壮大“小店经济”“主理人经济”，提升城市调性，激发消费活力。

　　近年来，随着“小店经济”“主理人经济”兴起，一批批由主理人精心打造的小店呈现出独特的设计和理念，将潮流文化与城市文脉、在地文化有机融合，为文旅发展带来全新流量，形成新一轮消费热潮。

　　“洛YOUNG小店”品牌扶持计划聚焦提升“1+3”高品质古都文化体验区建设，鼓励支持“小店经济”“主理人经济”等新兴经济形态快速发展，培育打造新业态新场景，提升城市调性，满足品质化、时尚化、个性化需求，促进年轻化消费，助力洛阳建设成为有南方城市感觉的北方城市、有烟火气的千年古都、有小资情调的品质城市。

　　本次行动按照“政府引导、市场主导、小店参与”原则，以主理人小店、特色小店为载体，以加强宣传推广、搭建交流平台、做好配套服务、发放消费券、开展主题活动、打造特色集聚区等为重点，挖掘培育推广一批“小而美”“小而潮”“小而新”的新文旅潮玩小店。将从推广、培训等多个方面发力，以赋能文化小店为主辐射带动其他小店，助力200家左右涵盖咖啡、酒吧、文创、美学、手作、演艺等多业态的主理人小店和特色小店发展，打造不少于5个有特色、高品质的小店集聚区，使特色小店主体进一步壮大，活力进一步增强，洛阳城市调性得到有效彰显。

　　洛阳还将结合“1+3”高品质古都文化体验区建设需要，打造特色文商旅街区，积极引进首店、特色小店入驻发展，为“小店经济”“主理人经济”提供更多的发展空间和机会，并在旅游景区、热门商圈等开展小店入驻行动，聚焦“龙门市集”“牡丹市集”“神都上元灯会”“古都夜八点”等特色文旅品牌，引进特色小店入驻，实现双赢效果。

　　据悉，入选“洛Young小店”需满足以下条件：在洛阳市场监督管理部门依法登记注册的企业或个体工商户，具备合法经营资格；实体小店设计有调性、能打卡、可传播；小店应经营超1年，有独立品牌和私域流量；如小店入驻美团、大众点评等平台，综合评价不得低于4.0分；商家近三年未发生重大安全事故，且未被列入违法失信名单。

　　“洛Young小店”的评选聚焦主理人小店，具体包括：文化小店：电影院、精品书店、小剧场演艺、小型音乐会、LiveHouse、文创商店、电竞数娱等方面。品质生活：甜品烘培、特色酒吧、咖啡冲调、格调西餐、伴餐演艺、特色餐饮(获评老字号和洛阳味道)、创意潮玩、艺术画廊、艺术策展等方面。美学手作：陶艺木工、手工饰品、香道雅器等方面(需提供顾客DIY服务)。

　　“洛Young小店”招募实行动态报名、定期发布，首批“洛Young小店”报名日期为2025年1月17日至23日。有意加入“洛Young小店”的商家可通过“一码游洛阳”微信公众号报名。
[ 责任编辑：崔利利 ]
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