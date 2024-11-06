政策宣讲“面对面” 助力企业“开门红”

日前，省“万人助万企”活动工作专班一季度“开门红”政策宣讲活动走进洛阳，深入解读惠企政策、助推企业减负增效，奋力实现一季度“开门红”。

日前，省“万人助万企”活动工作专班一季度“开门红”政策宣讲活动走进洛阳，深入解读惠企政策、助推企业减负增效，奋力实现一季度“开门红”。

“2025年第一季度满负荷生产的规模以上工业企业，可获得10万元财政奖励”“支持外贸企业开拓国际市场，对企业境外专利申请、境外商标注册、管理体系认证等费用，给予不超过70%的资金支持”……活动现场，省工信厅、省商务厅相关处室负责同志与企业“面对面”交流，就企业满负荷生产、“两重”“两新”、促外贸等方面支持政策进行详细解读，进一步帮助企业理解政策重点、掌握政策操作，更加精准地参与竞争、赢得先机、抢占市场。

台上，嘉宾分享不停；台下，近百名与会企业代表频频拍照、记录要点。“对企业满负荷生产奖励的政策标准更加明晰”“回头就着手整理公司境外商标注册的相关资料”……大家纷纷表示，通过本次政策宣讲，对各项政策有了更加清晰和直观的认识，让企业更有信心和动力在一季度开足马力生产，冲刺“开门红”目标。

本次活动采取线上线下结合的方式开展，主会场设在洛阳，全省其他城市通过线上直播平台参与活动。

“下一步，将会同相关部门抓好统筹落实，确保各项惠企政策能够真正惠及每一家企业，为全市经济在新的一年实现高质量发展奠定坚实基础。”市民营经济发展局相关负责人说。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 孙晓川 田米杰)