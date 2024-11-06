洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

政策宣讲“面对面” 助力企业“开门红”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.17 08:35
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　日前，省“万人助万企”活动工作专班一季度“开门红”政策宣讲活动走进洛阳，深入解读惠企政策、助推企业减负增效，奋力实现一季度“开门红”。

　　“2025年第一季度满负荷生产的规模以上工业企业，可获得10万元财政奖励”“支持外贸企业开拓国际市场，对企业境外专利申请、境外商标注册、管理体系认证等费用，给予不超过70%的资金支持”……活动现场，省工信厅、省商务厅相关处室负责同志与企业“面对面”交流，就企业满负荷生产、“两重”“两新”、促外贸等方面支持政策进行详细解读，进一步帮助企业理解政策重点、掌握政策操作，更加精准地参与竞争、赢得先机、抢占市场。

　　台上，嘉宾分享不停；台下，近百名与会企业代表频频拍照、记录要点。“对企业满负荷生产奖励的政策标准更加明晰”“回头就着手整理公司境外商标注册的相关资料”……大家纷纷表示，通过本次政策宣讲，对各项政策有了更加清晰和直观的认识，让企业更有信心和动力在一季度开足马力生产，冲刺“开门红”目标。

　　本次活动采取线上线下结合的方式开展，主会场设在洛阳，全省其他城市通过线上直播平台参与活动。

　　“下一步，将会同相关部门抓好统筹落实，确保各项惠企政策能够真正惠及每一家企业，为全市经济在新的一年实现高质量发展奠定坚实基础。”市民营经济发展局相关负责人说。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 孙晓川 田米杰)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    六旬老人血压一直降不下来，病因竟是……
    六旬老人血压一直降不下来，病因竟是……
    六旬老人血压一直降不下来，病因竟是……
        “去了俩医院血压都没降下来，孩子们非让到家门口的中医院再试试，没想到第三天就降下来。”
  • ·健康快讯：洛阳市第三人民医院招募高血压患者临床试验
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院再获两个省级荣誉称号
  • ·泡脚水越热、时间越长越好？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 推动以旧换新“进社区、进村镇”...
  • 洛阳新能源产业园加快推进
  • 300余只鸳鸯来洛越冬【组图】
  • 今晚油价调整！加满一箱汽油将多...
  • 新春走基层：洛阳“95后”夫妻的...
  • 提醒！这些东西不能带上火车
  • 视频 | 在洛阳，过一个“非遗版”...
  • 洛阳持续推进乡(邻)里中心建设运营
  • 冰雪嘉年华 燃动洛阳城
  • 洛阳文创产品“上新” 热销春节市场
    		•
    百姓呼声
    计划1月26日颁发烟花爆竹零售经营许可证
    航空实验学校老师指定书店购买寒假作业？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    宫门璀璨伴月明

    隋唐园拾零

    蜡梅迎春

    绿色出行低碳生活
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605