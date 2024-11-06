海外再“出圈”！外交部官方X账号转发洛阳国际传播中心推文

16日，外交部官方X账号转发洛阳国际传播中心发布的“洛阳《龙门金刚》首次海外线下演出，受到新加坡民众热烈欢迎”消息，再次向全世界宣传推介洛阳。

16日，外交部官方X账号转发洛阳国际传播中心发布的“洛阳《龙门金刚》首次海外线下演出，受到新加坡民众热烈欢迎”消息，再次向全世界宣传推介洛阳。

“精彩！没看够！”“想去洛阳的心，此刻到达了顶峰”……15日晚，“欢乐春节”(新加坡)暨“武舞生风·感知中原”春节联欢晚会在新加坡中国文化中心举办，洛阳歌舞剧院的《龙门金刚》等舞蹈惊艳亮相，赢得现场观众的阵阵掌声和喝彩声。

“作为洛阳的知名文化IP，《龙门金刚》演出团队受到了新加坡中国文化中心的特别邀请，这也是《龙门金刚》首次在海外演出。”洛阳市文广旅局相关负责人表示，《龙门金刚》是洛阳歌舞剧院的优秀舞蹈节目，近年来，《龙门金刚》频频出圈，已成为传播洛阳文化的“形象大使”。

“下个月，《龙门金刚》还将亮相法国巴黎。”该负责人介绍，今年2月，中国常驻联合国教科文组织代表团将与河南卫视共同举办《我们的春节》新春会活动，洛阳歌舞剧院受邀前往位于法国巴黎的联合国教科文组织总部演出《龙门金刚》等节目。

洛阳国际传播中心是洛阳市依托洛阳日报社建立的专业国际传播队伍，是洛阳市为推动国际传播事业高质量发展、不断提高国际话语权的重要抓手。

前不久，外交部官方X账号还转发了洛阳国际传播中心发布的“应天门人工飘雪吸引游客打卡”短视频，向全世界展示古都洛阳的独特魅力，助力洛阳海外“出圈”。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）