洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

海外再“出圈”！外交部官方X账号转发洛阳国际传播中心推文
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.17 08:12
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　16日，外交部官方X账号转发洛阳国际传播中心发布的“洛阳《龙门金刚》首次海外线下演出，受到新加坡民众热烈欢迎”消息，再次向全世界宣传推介洛阳。

　　“精彩！没看够！”“想去洛阳的心，此刻到达了顶峰”……15日晚，“欢乐春节”(新加坡)暨“武舞生风·感知中原”春节联欢晚会在新加坡中国文化中心举办，洛阳歌舞剧院的《龙门金刚》等舞蹈惊艳亮相，赢得现场观众的阵阵掌声和喝彩声。

　　“作为洛阳的知名文化IP，《龙门金刚》演出团队受到了新加坡中国文化中心的特别邀请，这也是《龙门金刚》首次在海外演出。”洛阳市文广旅局相关负责人表示，《龙门金刚》是洛阳歌舞剧院的优秀舞蹈节目，近年来，《龙门金刚》频频出圈，已成为传播洛阳文化的“形象大使”。

　　“下个月，《龙门金刚》还将亮相法国巴黎。”该负责人介绍，今年2月，中国常驻联合国教科文组织代表团将与河南卫视共同举办《我们的春节》新春会活动，洛阳歌舞剧院受邀前往位于法国巴黎的联合国教科文组织总部演出《龙门金刚》等节目。

　　洛阳国际传播中心是洛阳市依托洛阳日报社建立的专业国际传播队伍，是洛阳市为推动国际传播事业高质量发展、不断提高国际话语权的重要抓手。

　　前不久，外交部官方X账号还转发了洛阳国际传播中心发布的“应天门人工飘雪吸引游客打卡”短视频，向全世界展示古都洛阳的独特魅力，助力洛阳海外“出圈”。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    六旬老人血压一直降不下来，病因竟是……
    六旬老人血压一直降不下来，病因竟是……
    六旬老人血压一直降不下来，病因竟是……
        “去了俩医院血压都没降下来，孩子们非让到家门口的中医院再试试，没想到第三天就降下来。”
  • ·健康快讯：洛阳市第三人民医院招募高血压患者临床试验
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院再获两个省级荣誉称号
  • ·泡脚水越热、时间越长越好？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 推动以旧换新“进社区、进村镇”...
  • 洛阳新能源产业园加快推进
  • 300余只鸳鸯来洛越冬【组图】
  • 今晚油价调整！加满一箱汽油将多...
  • 新春走基层：洛阳“95后”夫妻的...
  • 提醒！这些东西不能带上火车
  • 视频 | 在洛阳，过一个“非遗版”...
  • 洛阳持续推进乡(邻)里中心建设运营
  • 冰雪嘉年华 燃动洛阳城
  • 洛阳文创产品“上新” 热销春节市场
    		•
    百姓呼声
    计划1月26日颁发烟花爆竹零售经营许可证
    航空实验学校老师指定书店购买寒假作业？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    宫门璀璨伴月明

    隋唐园拾零

    蜡梅迎春

    绿色出行低碳生活
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605