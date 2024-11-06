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万福映栾川 非遗贺新春丨八大文旅活动之“来栾川·乐冰雪”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 栾川文旅 2025.01.16 18:05
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　　无论你身在何方

　　纷纷扬扬的雪花

　　都会向你发出最浪漫的约会请柬

　　这个新年

　　在唯美浪漫的栾川

　　我和冰雪有个约会

　　01 伏牛山四季旅游度假区

　　新年来栾川

　　除了欣赏美景

　　冰雪运动一定不要错过

　　(1)伏牛山国风迎新春嘉年华之“梦回大唐雪境

　　活动时间：1月29日—2月4日

　　活动地点：伏牛山滑雪度假乐园

　　(2)“遇见她”甜蜜元宵节

　　活动时间：2025年2月10日—2月16日

　　活动地点：伏牛山滑雪度假乐园

　　(3)河南省大众滑雪公开赛

　　活动时间：2025年2月12日—2月15日

　　活动内容：

　　单板赛 男子组 女子组

　　双板赛 男子组 女子组

　　活动地点：伏牛山滑雪度假乐园

　　02 天河大峡谷

　　天河大峡谷第二届奇幻冰雪节

　　活动时间：2024年1月1日—2025年2月20日

　　活动地点：天河大峡谷景区

　　冰雪之约

　　FUN肆嗨！

　　整个峡谷绵延3公里冰挂似繁星坠地

　　串串晶莹折射彩光

　　景区里山峦通体洁白

　　于蓝天映衬下

　　仿若仙境圣境

　　详情点击↓

　　(被栾川版“冰雪奇缘”美哭，我能在这“滑跪”一整天！)

　　踏进天河梦幻的冰雪世界

　　冬便具象化了

　　冰瀑高山冰挂玫瑰树屋玫瑰瀑布

　　那一抹红、黄与白的碰撞

　　自此让这个新年的浪漫至死不渝

　　带上你的搭子来寻找天河大峡谷给予的自由与热烈吧！！！

　　03 栾川传奇·冰雪世界

　　或带上家人一起

　　或约上三五好友

　　在叫河镇“栾川传奇·冰雪世界”

　　查收属于你的新年浪漫

　　拍照打卡、亲子娱乐、打雪仗、冰屋火锅、围炉煮茶

　　在欢声笑语中度过新年的一个美好时光

　　开放时间：

　　地点：栾川县叫河镇栾川传奇·冰雪世界

　　04 王府竹海

　　“欢乐春节·共享幸福”主题活动

　　活动时间：1月29日—2月4日

　　活动内容：

　　1.景区内布置冰挂景观，打造晶莹剔透的冬日奇观；

　　2.推出雪地徒步路线，组织专业导游带领游客穿越雪地森林，欣赏冬季自然风光；

　　3.举办“王府竹海冰雪节”，并在活动期间开展冰雪摄影大赛、雪地拔河比赛等活动，吸引游客参与，获胜者可获得景区天空之镜门票一张。

　　05 养子沟

　　养子沟冰雪嘉年华

　　活动时间：2024年12月20日至2025年2月20日

　　活动地点：

　　养子沟景区外围(中心广场、检票处停车场)

　　景区内部至龙潭(主要游览涉及路段)

　　活动内容：

　　1.景区内部梨花桥至龙潭沿线设置4至5处点位，利用人工铺设水路、场景布置等方法，打造冰挂、冰幕、冰河、雾淞景观；

　　2.初一至初七，植入民俗表演项目。

　　新年来栾川

　　与冰雪相约

　　领略大自然的鬼斧神工

　　感受生活的美好与真谛

　　在这个新年

　　在栾川

　　一起追寻属于自己的冰雪奇缘吧
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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