新春走基层：“职”达家门口 吃上“文旅饭”

15日午后，40岁的洛阳市民朵女士顾不上休息，便早早出了家门。她要到离家不远的赵春娥纪念馆职工大讲堂，参加一场就业援助招聘会。

15日午后，40岁的洛阳市民朵女士顾不上休息，便早早出了家门。她要到离家不远的赵春娥纪念馆职工大讲堂，参加一场就业援助招聘会。

当全职妈妈多年，朵女士多少次想踏出家门就业，但不是工作地离家远，就是岗位有技能或年龄要求。如今，她的孩子已上初中，能撒得开手了，她想再次尝试就业。然而，能否成功，她心里没底。

汉服店招聘妆造师、民宿酒店招聘前台工作人员、托管中心招聘生活老师……来到活动现场，朵女士的眉头逐渐舒展，这些岗位接地气、离家近，部分还能兼职，让她信心倍增。

“无经验也没关系，可以参加免费技能培训，很快就能上手。”莲鲤汉服店的老板姜朝鸽热情地介绍起来，汉服妆造师就业前景好，综合月薪可达5000元以上，逢节假日、文旅高峰期有望薪资过万。

这场就业援助活动，为朵女士提供了家门口的便民就业服务，也为姜朝鸽这样的个体工商户等提供了招工便利。

“以往，我们要么在门口贴一张招工启事，要么通过微信群‘摇’人，能够像这样参与现场招聘的机会很少。”姜朝鸽说，春节文旅高峰即将到来，这次现场招聘满足了门店的用工需求。