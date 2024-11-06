15日，市委召开2024年度党委(党组)书记抓基层党建工作述职评议会议，深入贯彻落实党中央、省委关于加强基层党建工作的部署要求，听取各县区和有关单位党委(党组)书记抓基层党建工作述职并进行评议，进一步树牢大抓基层的鲜明导向，着力把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。

市委召开2024年度党委(党组)书记抓基层党建工作述职评议会议

江凌主持 徐衣显、张玉杰参加 省委组织部有关负责同志到会指导

15日，市委召开2024年度党委(党组)书记抓基层党建工作述职评议会议，深入贯彻落实党中央、省委关于加强基层党建工作的部署要求，听取各县区和有关单位党委(党组)书记抓基层党建工作述职并进行评议，进一步树牢大抓基层的鲜明导向，着力把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。

市委书记江凌主持会议。市委副书记、市长徐衣显，市委副书记、政法委书记张玉杰等参加。省委组织部二级巡视员王军祥等有关同志到会指导。

会上，各县区党(工)委书记就抓基层党建工作进行了现场述职，市委各工作部门、各市直委局、市属事业单位、科研院所党委(党组)书记以书面形式向市委作了述职；同时，各县区党(工)委书记，市委各工作部门、各市直委局、市属事业单位、科研院所党委(党组)书记还以书面形式就落实党风廉政建设责任制、落实意识形态工作责任制情况向市委作了述职。

江凌指出，2024年，全市各级党组织和党员领导干部深入学习贯彻习近平总书记关于基层党建工作的重要论述，认真落实党中央和省委、市委部署要求，责任扛得更牢，工作抓得更实，基层党组织作用发挥更充分，全市基层党建工作取得了明显成效。必须进一步树牢大抓基层的鲜明导向，以增强基层党组织政治功能和组织功能为重点，着力推动基层党建全面进步、全面过硬。

江凌强调，要强化目标导向，坚持以维护群众利益为出发点和落脚点，将加强基层党建与推进乡村全面振兴、社区文明创建等基层中心工作紧密结合起来，把党组织嵌入村(社区)经济合作组织，加快发展富民产业，促进群众增收，着力在推动基层发展中建强党组织；持续落实好乡镇(街道)干部普遍直接联系群众制度，及时解决群众遇到的困难和问题，着力在服务群众中建强党组织；常态化开展“三清两建”，建好用好党组织领导下的群众“三自”组织，着力在深化基层治理中建强党组织。要抓好基础工作，常态化开展软弱涣散基层党组织整顿，一村一策、靶向施治，确保取得实际成效；持续选优配强党支部带头人，真正把有意愿有激情、能干事能成事的人选拔为党支部负责人；持续抓好党员队伍建设，用好“镇选村培”发展党员工作机制，全面提高党员队伍素质；统筹抓好各领域基层党建，持续扩大党的组织和党的工作覆盖面。要弘扬务实作风，克服形式主义，改进工作方法，激励担当作为，为加快现代化洛阳建设提供坚实支撑。

王军、祁建峰、王森、潘开名、韩治群、徐超文、陈功、徐哲、仝宇鹏、何武周、余杰等参加会议。述职结束后，与会人员对述职人抓基层党建工作、落实党风廉政建设责任制、落实意识形态工作责任制情况进行了测评。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)