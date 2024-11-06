洛阳将加大对城市区主要河段的巡查力度 严厉打击非法捕捞现象

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：西苑桥西侧北岸有人锚鱼撒网，希望有关部门加强巡查和处理，保护渔业资源。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：西苑桥西侧北岸有人锚鱼撒网，希望有关部门加强巡查和处理，保护渔业资源。

市农业农村局回复：接到您反映事项后，我局立即责成市农业综合行政执法支队及区农业农村局进行调查处理。经现场巡查及走访附近游玩、垂钓群众，未发现有锚鱼现象。在巡查工作中，渔政人员利用高音喇叭现场向群众就涉渔法律法规进行普法宣传，并告知锚鱼涉嫌暴力捕捞破坏渔业资源，同时告知市渔业执法24小时值班电话，对涉渔违法行为及时进行举报。

对于投诉较多的区域，特别是夜间下网较多的区域，我局执法人员已多次出动，组织清网行动等渔业执法行动，同时联合公安等部门，查获了一批渔具、渔船，公安部门对违法电鱼严重破坏渔业资源行为进行了刑事立案处理，有效震慑了一批非法捕捞人员。近期，我局及洛龙区农业农村局将加大对城市区主要河段的巡查力度，严厉打击非法捕捞现象。同时，我们提供24小时举报电话，也积极与钓鱼人员、河道巡查人员以及神鹰救援队联系，多途径加大线索提供路径，加大涉渔违法行为打击力度。

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