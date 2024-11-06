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万福映栾川 非遗贺新春丨八大文旅活动之“来栾川享福利”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 栾川文旅 2025.01.14 19:53
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　　宝子们，新年的脚步越来越近，

　　栾川已经准备好，

　　要用一场前所未有的狂欢，

　　让你解锁蛇年春节新玩法！

　　“万福映栾川·非遗贺新春”活动火热来袭，

　　带你玩转整个春节！

　　你知道吗？2024年12月4日，“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。2025年春节，在这个辞旧迎新的中国年里，栾川把非遗的独特魅力与舒心的旅游体验融合，带你沉浸式感受中华传统文化的深厚底蕴。

　　春节至元宵节期间，栾川将化身巨大的非遗展示舞台，人声鼎沸的新春集市、欢腾跳跃的社火展演、流光溢彩的山城灯会、特色各异的非遗表演，每一处每一样，都散发着浓浓的传统年味。

　　

　　来栾川 享福利

　　点福灯 赢大奖 新春福运到家

　　价值4500万元消费券大放送

　　消费券大放送：从2025年1月28日(腊月二十九)至2月14日(正月十七)，连续18天，“福满栾川”微信小程序定时开抢价值4500万元消费券，扫码即可参与。

　　每天发放2.5万余张、价值250万元消费券等你扫码领取，消费券涵盖旅游景区、住宿、餐饮、娱乐、服务等五大类100余户商家、150余种品类。

　　景区、住宿商家为代金券，可直接消费抵扣，餐饮、娱乐、服务商家为满减券，消费越多，省得越多。

　　抽奖狂欢：2025年1月28日(正月初一)至2月4日(正月初七)抽奖活动欢乐开启！参与就有机会赢取超值大奖，为你的新年增添更多惊喜。

　　这个春节，来栾川就对了！

　　赏非遗、抢消费券、赢大奖，吃喝玩乐一站式搞定。快叫上亲朋好友，一起奔赴这场新春之约，在栾川留下难忘的美好回忆！⑧
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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