洛阳市公安局：将在景点周边重点区域严查电动三轮车违规行为

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：应天门南门广场，电动三轮车逆行拉客，希望交管部门加强管理。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：应天门南门广场，电动三轮车逆行拉客，希望交管部门加强管理。

市公安局回复：对于您所提到的景点门口三四轮电动车拉客以及违规行驶的问题，我们交警部门高度重视。针对该情况，已通知辖区大队联合相关部门与城管、交通运输、开展集中整治行动，在景点周边等重点区域，严格查处电动三轮车违规行驶等行为。下一步我们将持续开展专项整治行动，依法治电动车三四轮车交通违法。

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