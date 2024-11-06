一张蓝图绘到底 抢抓机遇开新局 ——访洛龙区委书记韩建军

“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议为我们做好今年工作提供了路线图和方法论，进一步坚定了大家干事创业的信心决心。”日前，洛龙区委书记韩建军在接受洛报融媒记者专访时说。

“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议为我们做好今年工作提供了路线图和方法论，进一步坚定了大家干事创业的信心决心。”日前，洛龙区委书记韩建军在接受洛报融媒记者专访时说。

韩建军表示，洛龙区将按照“136”总体工作安排，锚定“对标深圳南山、建设创新高地”总目标，深刻把握宏观调控政策走向，把谋划项目、争取资金作为当务之急，深刻把握发展动能变化趋势，把创新驱动、消费拉动作为首要任务，深刻把握自身区情，把依托存量做强增量作为重中之重，抢抓机遇、开拓进取，在重振洛阳辉煌中贡献更多力量。

以科技创新为引领推动产业升级。按照“龙头企业+中小企业科创园”模式，加快中航光电民机与工业互连产业园、洛轴海上风电轴承等龙头项目建设，建成天安智创、浩德联东等一批科创园区，推动光电元器件、轴承、大数据、直播电商等产业聚链成群、提质升级。以更大力度实施创新主体、平台双倍增，推动昇腾人工智能二期300P、兰洋2000P算力尽快落地，加快培育未来产业发展新生态。

以完善功能为核心做强城市经济。加快片区改造，推动定鼎门南广场、广利街青年友好街区尽快运营，关圣坊、聂湾二期、二郎庙特色商业街区加快建设。做强楼宇经济，“一楼一策”打造特色楼宇集群。统筹推进“4+1”社区服务体系建设，推动阳光里工业邻里中心运营提质。

以集中连片为抓手加快乡村振兴。连片发展产业，因地制宜推动隋唐古都文化体验区、甘泉河农文旅微度假区等五大片区建设。分批提升村庄，选取龙门南山、伊河湿地等具备条件的组团，推动乡村面貌逐步改善。

以深化改革为动力优化发展环境。深入推进经开区“三化三制”、国资国企、行政审批等制度改革，激发内生动力。持续深化“万人助万企”，帮助企业纾困解难、降本增效。强化资金、环境、土地、政策等要素支持，营造一流发展环境。

以安居乐业为目标持续改善民生。把安置房建设作为最大民生，全年回迁群众1.8万人以上。聚焦“一老一小一青壮”，大力发展公共服务事业，推动更加充分更高质量就业，不断提升群众获得感、幸福感。

以化解风险为重点守牢安全底线。统筹推进重点行业领域安全隐患排查整治，强化源头防控，深化平安建设，着力化解问题楼盘、非法集资等突出问题，提升社会治理效能。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）