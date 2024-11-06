新春走基层：党群联络点，家门口的“幸福驿站”

“你好，我有血压高的老毛病，你帮我测测血压吧？”日前，在涧西区郑州路街道南村社区南华裕景城小区7号楼1单元，胡宝珍老人与老伴逛街回来，径直走进党群联络点。执勤人员李淑琴动作娴熟地为胡宝珍测了血压，并告知老人健康状况。

开栏语

锦绣中国年，河洛万象新。

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在小区党群联络点，退休党员（左一）为群众测血压

“你好，我有血压高的老毛病，你帮我测测血压吧？”日前，在涧西区郑州路街道南村社区南华裕景城小区7号楼1单元，胡宝珍老人与老伴逛街回来，径直走进党群联络点。执勤人员李淑琴动作娴熟地为胡宝珍测了血压，并告知老人健康状况。

党群联络点，是南村社区党委以党支部为单位，利用小区闲置房屋设置的服务平台。南华裕景城小区7号楼属于南村社区第六党支部服务片区，李淑琴是该党支部党群联络点当天的执勤人员。

提起党群联络点，南村社区不少人都知道。小区设立党群联络点有何作用？

“这是为了充实基层一线力量，延伸基层服务触角。”南村社区党委副书记马瑞丽介绍，“比如，南华裕景城小区属于回迁安置小区，有10栋楼7000余户居民，社区、物业服务能力有限，我们在该小区设立党群联络点，能够发挥退休党员主体作用，就近解决群众反映的相关问题。”

党群联络点设立之初，就有不少退休党员主动参与。“退休了，闲着也是闲着。为大家做点儿事，生活充实多了。”退休党员李淑琴表示。

“我们在走访中发现，群众在健康、生活、情感关怀等方面有很多需求。”马瑞丽介绍。

为提升党群联络点服务能力，社区一方面出资购买各类书籍、健身器材，完善服务设施；另一方面引导各党支部挖掘“能人资源”，提供精准服务。渐渐地，不少党支部都有了自身的特色优势，第六党支部的退休医生可提供基础医疗服务，第四党支部的退休律师可提供法律咨询服务……

“帮人测血压，就是我们支部的能人教我的。”李淑琴笑着说，各党群联络点资源共享，有特定需求的群众，可直接到相应的党群联络点求助。

同样提升的，还有服务温度。群众如果无法到党群联络点求助，一个电话，执勤人员就会上门服务；到了周末，执勤人员上门为独居老人做饭，让老人吃上“暖心饭”……一件件“小事儿”暖民心、显真情。

像李淑琴这样在党群联络点参与服务的退休党员，南村社区有80多名，许多年轻党员也积极参与其中。

服务有速度、有深度、有温度，党群联络点已成为居民家门口的“幸福驿站”。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 刘艺泽 曹晓婷 文/图）