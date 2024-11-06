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新春走基层：党群联络点，家门口的“幸福驿站”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.14 08:27
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　　开栏语

　　锦绣中国年，河洛万象新。

　　宁德时代洛阳基地产线流动、城市阳台流光溢彩、乡村民宿美景醉人……此时此刻，全市上下正掀起深入学习贯彻市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神热潮，那扑面而来的生活气息、埋头耕耘的奋斗豪情、日新月异的喜人变化，映照出一个活力满满的洛阳，汇聚成建强中原城市群副中心城市的美好图景。

　　现代化洛阳建设的新征程上，每个人都是主角。自即日起，本网开设《新春走基层》栏目。记者将奔赴田间地头、走进厂矿社区，全媒体参与、全媒体呈现，用一篇篇沾泥土、带露珠、冒热气的鲜活报道，带您感受春天里坚守的执着、团聚的欢欣、奋斗的神采。敬请关注。

在小区党群联络点，退休党员（左一）为群众测血压

　　“你好，我有血压高的老毛病，你帮我测测血压吧？”日前，在涧西区郑州路街道南村社区南华裕景城小区7号楼1单元，胡宝珍老人与老伴逛街回来，径直走进党群联络点。执勤人员李淑琴动作娴熟地为胡宝珍测了血压，并告知老人健康状况。

　　党群联络点，是南村社区党委以党支部为单位，利用小区闲置房屋设置的服务平台。南华裕景城小区7号楼属于南村社区第六党支部服务片区，李淑琴是该党支部党群联络点当天的执勤人员。

　　提起党群联络点，南村社区不少人都知道。小区设立党群联络点有何作用？

　　“这是为了充实基层一线力量，延伸基层服务触角。”南村社区党委副书记马瑞丽介绍，“比如，南华裕景城小区属于回迁安置小区，有10栋楼7000余户居民，社区、物业服务能力有限，我们在该小区设立党群联络点，能够发挥退休党员主体作用，就近解决群众反映的相关问题。”

　　党群联络点设立之初，就有不少退休党员主动参与。“退休了，闲着也是闲着。为大家做点儿事，生活充实多了。”退休党员李淑琴表示。

　　“我们在走访中发现，群众在健康、生活、情感关怀等方面有很多需求。”马瑞丽介绍。

　　为提升党群联络点服务能力，社区一方面出资购买各类书籍、健身器材，完善服务设施；另一方面引导各党支部挖掘“能人资源”，提供精准服务。渐渐地，不少党支部都有了自身的特色优势，第六党支部的退休医生可提供基础医疗服务，第四党支部的退休律师可提供法律咨询服务……

　　“帮人测血压，就是我们支部的能人教我的。”李淑琴笑着说，各党群联络点资源共享，有特定需求的群众，可直接到相应的党群联络点求助。

　　同样提升的，还有服务温度。群众如果无法到党群联络点求助，一个电话，执勤人员就会上门服务；到了周末，执勤人员上门为独居老人做饭，让老人吃上“暖心饭”……一件件“小事儿”暖民心、显真情。

　　像李淑琴这样在党群联络点参与服务的退休党员，南村社区有80多名，许多年轻党员也积极参与其中。

　　服务有速度、有深度、有温度，党群联络点已成为居民家门口的“幸福驿站”。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 刘艺泽 曹晓婷 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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