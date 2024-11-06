洛阳狮舞 舞动四海（漫话非遗春节）

这阵子，电影《雄狮少年》热映，让狮舞成了热门话题，提前引爆春节火花。

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狮舞源于河洛，古称“太平乐”，俗称“耍狮子”“舞狮子”，是中华优秀民间艺术、国家级非遗项目。

洛阳狮舞兴于汉魏时期，是我国最早见于史料记载的民间狮舞，距今已有1500多年历史，其表演风格大气磅礴、奔放洒脱，表演技巧细腻精湛、生动传神，乃北派狮舞的杰出代表。

那么问题来了：中国本无狮子，狮舞是咋来的？

01

雄狮入洛 威震全城

狮子是从西域传入中原的。洛阳是丝绸之路的东方起点，或也是中原最早出现狮子的地方。

早在先秦时期，中国与波斯等地已有民间往来。汉朝派张骞、班超出使西域，打通丝绸之路后，中国与西域诸国正式通商建交。

据《后汉书》《魏书》等古籍记载，东汉时，大月氏国、安息国遣使来洛，把狮子当贡品献给了大汉皇帝。北魏时期，波斯使者来洛朝贡，献给中国皇帝的礼物中也有狮子。

远道而来的西域雄狮轰动全城，众人争相观看，视其为瑞兽。《洛阳伽蓝记》记载，北魏洛阳城里有狮子坊，孝庄帝曾在华林园组织观赏猛兽搏斗，“虎豹见狮子，悉皆瞑目，不敢仰视”。

虽然有人认为，狮舞源于远古时期的驱傩(一种驱鬼迎神的仪式)，但按常理推断，狮舞应是狮子来到中国后方才出现的。它原是皇室祭典、佛教祭祀表演项目，其兴起或与佛教的广泛传播有关。

汉明帝派人到古印度取经，在洛阳建立了我国第一座官办寺院白马寺。待到北魏，洛阳佛寺云集，已有“佛国”之称。

佛典记载，佛祖的坐骑是狮子，文殊菩萨亦骑狮传法。狮子因此备受推崇。

早期的狮舞脱胎于戏狮，主要出现在庙会上，不仅是辟邪、祈福的仪式，而且是人气超高的民间杂技表演和娱乐活动。

《洛阳伽蓝记》里说，当时，洛阳长秋寺有三层浮屠佛像，每年四月初四，人们抬着佛像出街，“辟邪、狮子导引其前，吞刀吐火，腾骧一面，彩幢上索，诡谲不常”，后面跟着吞刀吐火的杂耍艺人，围观者成千上万，挤扛不动。这种为佛像作导引的狮子，应是狮舞的重要起源。

唐代，狮舞发展成了规模浩大的大型宫廷乐舞，人称“太平乐”。从宫廷到民间，每逢庆典、节会必有狮舞助兴。盛唐时期的五方狮子舞称绝一时，五色狮子雄踞五方，每只狮子由12名艺人扮演，高大威猛，睥睨天下，尽显王者风范。诗人白居易曾在《西凉伎》一诗中描述狮舞：“西凉伎，假面胡人假狮子。刻木为头丝作尾，金镀眼睛银贴齿。奋迅毛衣摆双耳，如从流沙来万里。”可见昔日盛况。

北宋往后，狮舞表演从宫廷流入民间，火遍大江南北。

02

河洛狮王 睥睨天下

白马寺镇大里王村位于汉魏洛阳城一带，离释源祖庭白马寺很近。大里王狮舞称霸河洛，是洛阳狮舞的门面担当。

旧时，洛阳东北郊的火神庙有一通明代石碑，碑文中有洛阳民间狮舞社的相关记载。据老辈人回忆，大里王村昔日的狮舞社，就坐落在我国最早出现狮舞的地方——北魏长秋寺附近。

大里王村的村民大都姓王，村里的男人几乎都会耍狮子。他们大多自小跟随大人勤学苦练，长大后耍起狮子个顶个厉害。

洛阳狮舞讲究分工协作、通力配合，既可雄狮独舞，也可群狮争霸。表演时，一人在前顶狮头，一人在后拱狮尾，小狮子则由一个小孩扮演，舞狮人身披狮子皮，下身穿同色裤子和金爪蹄靴，耍起来酷似真狮，一招一式惟妙惟肖。

按表演套路来说，舞狮有文武之分，文狮搞气氛，武狮镇场子。不过洛阳狮舞耍得比较随性，舞狮者往往自由发挥，纵情表演，先在地上耍，再上高空耍，能文能武，套路活泛。

文狮是低空表演，逗狮人引着狮子在地面或桌子上嬉戏、撕咬、打斗、蹿跳，通过“狮子下娃儿”等把式套路活跃气氛。

武狮是高空炫技，摞板凳、荡秋千、爬梯子、上天桥、跳方桌、钻火圈、盘圈椅、上老杆……各种极限动作，耍得就是一个心跳。

上老杆是压轴大戏，步步惊心，精彩绝伦：狮子踩着悬在空中的细绳，颤颤巍巍地爬上离地十几米高的木杆，在杆顶的椅子或板凳上闪转腾挪，表演各种高难度动作，令人叹为观止，大呼过瘾。

旧时，舞狮表演一般没有任何保护措施，观众们悬着一颗心，捏着一把汗，不免为舞狮者紧张。偏偏那耍狮子的艺高人胆大，生怕人看得不过瘾，还要故意增加惊险戏码，在登爬过程中佯装滑倒或踏空，吓得众人齐声惊呼，倒吸冷气，仰着脖子张着嘴，直到见狮子调皮地摇头摆尾，才回过神来鼓掌喝彩。一时间锣鼓喧天，梢子棍声、鞭炮声、呐喊声不绝于耳，威风凛凛的狮子在震天声浪中踩着鼓点抖擞跳跃，那场面叫人永生难忘。

03

狮舞九州 南北一家

按地域特色，狮舞分北狮、南狮两大流派。南狮又称醒狮，兴于广东佛山，由中原狮舞演变而来。

洛阳是华夏文明的重要发祥地，全球闽南人、客家人的祖根地。从两晋到宋元，由于战乱和灾荒，中原汉人数次大规模南迁，寄籍江淮，客居赣闽粤等地，逐渐形成了闽南民系和客家民系。源于洛阳等地的北方狮舞，亦随之传入岭南，逐渐形成了刚柔相济的南狮流派。

明清以来，大批客家人扬帆出海，携带着中华优秀传统文化播衍世界各地，狮舞广泛流传，成了海外华人扬我国威、认祖归宗的重要仪式。东方雄狮从沉睡中醒来，有华人之处必有狮舞。

作为北派狮舞的杰出代表，洛阳狮舞也随着河洛民间社火的蓬勃发展不断传承创新，声名远扬。

大里王村世代保持着年节舞狮子的传统。新中国成立后，大里王狮舞社多次在民间艺术比赛中获奖，并受邀到全国各地演出，久负盛名，堪称“河洛一绝”。

1960年，大里王村狮舞艺人王铁娃出席全国文代会，受到了毛泽东、周恩来等党和国家领导人的亲切接见。1973年，加拿大总理特鲁多在洛阳观看了大里王狮舞，赞不绝口。

1991年，在广交会开幕庆典上，南、北狮子队对擂演出，洛阳狮舞独领风骚，轰动全场，把观看南狮的观众都吸引了过来……外地民间狮舞队及专业表演团队纷纷来洛观摩、学习。 为传承发展民俗绝艺，近年来，洛阳建立狮舞培训基地、培训班，大力培养狮舞继承人。如今，洛阳已有数百支狮舞队、数千名狮舞艺人。根植于民间的洛阳狮舞，在新时代的浪潮里生机盎然，绽放出了新的华彩。蛇年春节，洛阳狮舞会表演什么绝活？让我们拭目以待！（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）