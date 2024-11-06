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徐衣显与中央广播电视总台总经理室副召集人佘贤君举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.13 22:13
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　　13日，市长徐衣显与来洛考察的中央广播电视总台总经理室副召集人佘贤君等举行工作会谈，围绕发挥央视品牌优势、渠道优势、平台优势，持续加强城市形象精准策划、文旅品牌国际推广、线上线下多元传播等领域合作进行深入交流，达成广泛共识。

　　徐衣显向佘贤君一行表示欢迎，向中央广播电视总台长期以来对洛阳发展的关心支持表示感谢。他说，洛阳文化底蕴深厚、文旅资源富集、产业体系完备、发展动能强劲。近年来，全市上下深入学习贯彻习近平文化思想，全面实施文旅文创融合战略，建设“1+3”高品质古都文化体验区，打造“盛世隋唐”“洛阳牡丹”“汉服体验”等特色文旅IP，持续提质城市形象、创新文旅场景、丰富消费业态，推动洛阳文旅火爆出圈，跻身“全国十大热门旅游城市”，加快迈向传承中华文化的世界级旅游目的地。长期以来，中央广播电视总台与洛阳保持着良好的合作关系，推出了一系列有高度、有深度、有温度的策划报道，全面展现了千年古都的城市形象和特色魅力。希望中央广播电视总台一如既往关注洛阳、宣传洛阳，发挥融合化传播优势和国际化品牌影响力，聚焦文化传承弘扬、产业转型升级、城市品牌重塑，深度挖掘洛阳特色文化、特色产业、风华国潮，创新宣传角度、拓展传播渠道、提升传播效能，策划推出更多宣传爆款，多层次多维度充分展示洛阳城市之新、人文之盛、产业之兴、宜居之美、民生之福，打造央地媒体融合发展样板，为洛阳高质量发展和现代化洛阳建设聚力赋能、增光添彩。

　　佘贤君介绍了中央广播电视总台节目创作、媒体融合等方面情况。他表示，洛阳历史底蕴厚重，文旅资源丰富，将充分发挥总台媒体资源优势，进一步加大宣传推介力度，不断深化与洛阳在内容推广、品牌提升、技术赋能、IP打造等领域合作，谱写合作共赢新篇章。

　　市领导徐超文、任丽君等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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