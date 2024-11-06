乡村产业激活乡村振兴“春水”！洛阳市乡村产业联合会新年启新篇

乡村产业百花齐放，乡村振兴春色满园。日前，洛阳市乡村产业联合会在洛阳牡丹大酒店举行2025迎新年会暨会员产品交流展，洛阳市工商联、农业银行、供销合作社相关领导及洛阳各区(县)农业产业工作者齐聚一堂，一同见证乡村产业发展异于严冬而“春暖花开”的动人新篇。

乡村产业百花齐放，乡村振兴春色满园。日前，洛阳市乡村产业联合会在洛阳牡丹大酒店举行2025迎新年会暨会员产品交流展，洛阳市工商联、农业银行、供销合作社相关领导及洛阳各区(县)农业产业工作者齐聚一堂，一同见证乡村产业发展异于严冬而“春暖花开”的动人新篇。

找准“小切口”，聚力推动产业发展

据悉，洛阳市乡村产业联合会于2024年1月成立，会员涵盖全市140余个乡镇和街道特色农产品生产加工企业，主要通过对接资源、谋划项目、开展社会化服务等，持续推动乡村产业发展。

活动现场，洛阳市乡村产业联合会会长刘现宽进行了年度总结与展望。刘现宽表示，近年来，该联合会聚力实干、巧干，在加强自身队伍建设的同时，深入调研市场需求，精准谋划产业项目，积极组织和参与樱桃产业观摩大会、新春“年货节”等多彩的活动，不断提高乡村特色产业竞争力、挖掘跨界合作潜力，在助力农民增收致富的同时，大力谱绘联合会与产业协同发展的壮美画卷。

同时，该联合会立足产业需求，精心谋划文旅、投资和产业服务、农产品销售、人力资源服务、社会化服务项目公司，为会员提供全方位服务，助力产业不断升级。

放眼“新未来”，乡村振兴未来可期

会员产品交流展现场，栾川槲包、上戈苹果、汝阳花菇、偃师银条、孟津牡丹花酱、洛邑帝都扁食等来自各区(县)的特产齐齐亮相，八大碗、核桃油、树莓果汁、冬桃果汁、养生艾枕等产品颇受欢迎。农业产业工作者们纷纷表示：“就是这个味儿，地道！”

丰富的产品，不仅是激活市场的“金钥匙”，更是乡村振兴的具象化。刘现宽表示，未来，洛阳市乡村产业联合会将凝聚各方力量，在不断拓宽会员交流活动深度与广度的同时，精准把握乡村产业形势与发展方向，持续开展产业调研活动、助力产业转型升级，并通过筹办杂志、成立新媒体账号、组建专业委员会等方式，提升乡村产业知名度，实现产业精细化管理与专业化服务，让乡村振兴“好声音”传得更广、更远。（洛报融媒· 洛阳网记者 谢钰旸 本文图片均为资料图片）