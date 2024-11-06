牢牢把握高质量发展首要任务 在现代化洛阳建设中奋勇争先、更加出彩——访市委常委、瀍河区委书记陈功

“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议提出了一系列具有前瞻性指导性的创新理念和创造性针对性的务实举措，为全市抓好2025年经济工作指明了目标和路径。”日前，市委常委、瀍河区委书记陈功在接受洛报融媒记者专访时说。

“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议提出了一系列具有前瞻性指导性的创新理念和创造性针对性的务实举措，为全市抓好2025年经济工作指明了目标和路径。”日前，市委常委、瀍河区委书记陈功在接受洛报融媒记者专访时说。

陈功表示，瀍河区将认真落实市委各项决策部署，锚定“136”发展思路，持续推进“三区战略”，抓投资、促消费，稳预期、防风险，推动经济持续回升向好，打造创新创业创富高地，持续增进群众福祉，在现代化洛阳建设中奋勇争先、更加出彩。

科技创新引领产业升级。坚持把创新落在产业上，聚焦美妆、高端智能制造、现代商贸业等主导产业，着力构建中原美谷、联东U谷、中国药食同源智慧谷，河南科技大学智能矿山重型装备全国重点实验室、河南科技大学高端精密轴承实验室、白马实验室，焦柳东产业园、骨科健康产业园，中原美谷产业研究院、洛阳智能数字技术应用研究院“三谷三室两园两院”高能级创新平台载体，狠抓项目投资与建设，促进更多科技成果转化为现实生产力，推动产业强区。抓好“万人助万企”和“万人育万企”，营造尊重企业家、尊重科学家、尊重创业者的浓厚氛围。

做活文旅释放消费潜能。以打造高品质古都文化体验区为抓手，深度挖掘老子文化宝藏，推动国学、中医等传统文化守正创新，彰显文化自信。准确把握消费场景从传统商业综合体转向特色文商旅街区的变化，加快白马寺休闲文旅项目、河洛古城民宿集群等11个重点项目建设，叫响“好吃好喝，就来瀍河”“买汽车，到瀍河”品牌，努力建成豫西地区最大的汽车产业聚集市场和汽车消费首选地，用足用好文旅热度带来的旅客“流量”，将其变为更多的消费“增量”，真正实现文旅富民。

统筹城乡一体融合发展。以“两建设、三改造”为重点，持续提升城市品质，抢抓国家新一轮城中村改造机遇，全力推动7个安置房项目建设，力争年底陆续交房。因地制宜、量力而行抓好群众所急需的民生微改造，把好事儿办到群众心坎儿上。深入学习运用“千万工程”经验，以富民增收为导向，抓好30个乡村振兴重点项目，推动特色产业集中连片发展，搞好农村技能培训，推进乡村建设与治理，大力发展乡村旅游。

全心全意增进民生福祉。坚持教育兴区，抓好“有良知、有素质”教育，推进区域教育“两个均衡”，统筹教育、科技、人才一体发展。突出抓好稳岗就业，推进医疗和养老事业，帮扶救助困难群体，加强城市精细化管理。持续推动“高效办成一件事”，进一步优化政务服务、提升便民水平。建强基层党组织，激发54个社区治理“新活力”。深化“四下基层”，写好“为民答卷”，打造幸福瀍河、温暖瀍河。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 姚莹洁）