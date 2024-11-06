甲流高发！洛阳这些二、三级医疗机构提供儿科诊疗服务

根据中国疾控中心流感监测数据显示流感病毒阳性率持续上升，其中99%为甲型H1N1亚型流感。

根据中国疾控中心流感监测数据显示流感病毒阳性率持续上升，其中99%为甲型H1N1亚型流感。

11日，洛报融媒记者从洛阳市卫生健康委获悉，目前流感监测结果与中国疾控中心的公布的全国监测结果基本一致，近期流感病毒阳性率呈现上升态势，流行的型别是甲型H1N1亚型流感病毒。

洛阳流感的高发季节在每年的冬春季，一般从11至12月份开始上升，大多在1月中下旬达到高峰后开始下降，流行季一般持续到2月底或3月初。当前洛阳流感的流行水平与往年差不多，仍属于季节性流行水平，公众做好日常预防流感措施即可。

市民在日常生活中如何预防流感？

●接种疫苗，接种流感疫苗是预防流感最经济有效的方法；

●保持个人卫生。勤洗手、常通风、注意咳嗽礼仪；

●科学佩戴口罩。在流感高发期，科学佩戴口罩可以有效降低感染流感的风险；

●增强免疫力。保持充足睡眠、合理膳食、适量运动，增强体质、提高抗病能力；

●注意保暖，及时增减衣物；

●在流感高发期，应尽量避免前往人群密集且通风不良的公共场所。确需前往，建议科学佩戴口罩，做好个人防护。

如果家中有流感患者，流感患者在医生指导下用药治疗，充分休息，均衡营养，多喝水，吃易消化的食物。有条件的家庭，应做好患者与家庭成员之间的隔离，如不能隔离，应佩戴口罩做好防护。此外，还需注意环境卫生，室内定时开窗通风。

同时，洛阳市卫生健康委公布洛阳提供儿科诊疗服务的二、三级医疗机构名单，供广大市民参考。

（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 周超 文/图）