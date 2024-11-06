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栾川县北部旅游环线为乡村旅游注入新活力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.11 17:02
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车辆在民宿前的旅游环线上行驶

　　小年未到，栾川县王坪村已有些许热闹。

　　清晨，游客郭斌走上“云水湾”民宿露台，与三五亲友一起，竹凳闲坐、清茶小沏。

　　在他眼前，朝霞破雾，如轻纱般漫掩幽寂山峦，一条崭新的旅游环线横贯山谷，南来北往的车辆在此“落脚”；身后，一栋栋新落成的民宿疏密有致，游客在山间小路穿梭栖息，“采菊东篱下，悠然见南山”的情趣瞬间“拉满”。

　　“如果不是这条旅游环线直达民宿，我还不知道小村子竟有这般世外之境。”郭斌由衷感叹。作为一位栾川的常客，郭斌从以往直奔重渡沟景区，变为如今沿公路深入探索乡村肌理，“一日往返”变“三日漫游”，脚步慢了，美景却更近了。

　　眼下的栾川，“一条路点亮一线景”的故事，正在各地悄然发生。

　　“旅游风向变了。以往游客喜欢快进快出、扎堆景区，现在则更青睐深入山水，看看路边的风景。”栾川县交通事业发展中心副主任胡书庆感慨。

　　顺应新趋势，栾川县近年来依托生态伏牛一号旅游公路建设，打造全长80.4公里的北部旅游环线，途经庙子镇、秋扒乡、潭头镇等乡镇，串联重渡沟、荷香小镇、铁路小镇等旅游景区。旅游环线完善旅游“大循环”，畅通旅游“微循环”，推动从观光游向休闲度假体验游转变。百转千回的旅游环线，为王坪村等沿线村落带来了“奔富”的“捷径”。

　　罐车穿梭、工人忙碌……王坪村村民刘东海行走在民宿边的建筑工程工地上，忙前忙后。

　　前几年，刘东海盖起了这家“云水湾”民宿。去年年初，旅游环线通车，眼看人流量不断增大，他又斥资新建超市，用更便利的零售体验，在“交通红利”中分一杯羹。

　　“去年收入大概30万元，增长超一半。今年营业额力争突破40万元。”望着雏形已现的超市，刘东海满眼憧憬。

　　实际上，对于“路”与“富”的关联，王坪村村民有着切肤之感。王坪村村委会副主任韩爱国感慨，早年，村子仅有南面一条双车道村路“出山”，附近村民“近水楼台先得月”，民宿、养殖产业风生水起；北面村组却因为位置偏远，“山水依旧”。如今，随着旅游环线深入北部村组，一村南北不再“冰火两重天”，奔向共同富裕。

　　对此变化，王坪村驻村第一书记杨航很有发言权。

　　昔日，作为林下养殖基地的兼职“推销员”，杨航总担心基地内万只优质虫草鸡“养在深闺人未识”，每天都会在网上直播“吆喝”。现在，新修的旅游环线几乎直通项目门口，“酒香”不再怕“巷子深”，销售也不再只有直播一条路。

　　“环线通车后，游客一下子多起来。他们更喜欢吃现杀现做的鸡，还自己上山体验抓鸡，我们连人工费都省了。”杨航笑着说。

　　160万元、200万元、300万元……一组飘红的数字，勾勒出王坪村近三年旅游业年收入的上升曲线。从不露山水到显山露水，从寂寂无闻到远近闻名，旅游环线带火了王坪村民宿、养殖、零售、观光等产业，也打通了“绿水青山”与“金山银山”的转换通道。

　　依托旅游环线，栾川“交旅融合助力乡村全面振兴”项目去年入选全国“四好农村路”高质量发展典型案例，“洛阳经验”成功为全国探路、打样、示范！

　　傍晚，王坪村暮色渐合，倦鸟归巢，鸣声悠悠入云。私家车三五成伴，缓缓驶入旅游环线旁的停车场，山间民宿光影渐次点亮。

　　又是一个流光溢彩、活力满满的夜晚……（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李晓博 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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