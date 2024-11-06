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市公安局举行庆祝第五个中国人民警察节暨集中宣誓仪式
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.11 08:23
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　　昨日，市公安局举行庆祝第五个中国人民警察节暨集中宣誓仪式。

　　早上8时30分，仪式在雄壮激昂的国歌声中拉开序幕，仪仗队队员踏着坚定的步伐，庄严护卫中国人民警察警旗入场，全体人员整齐列队，面向警旗注目敬礼。副市长、市公安局局长楚国剑带领全体人员高举右拳，重温人民警察誓词。

　　2024年，我市公安机关全面践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，坚持党对公安工作的绝对领导，坚决捍卫政治安全，积极深化打防管控建，进一步巩固公安基层基础，有力维护了社会治安大局持续稳定，为经济社会发展提供了坚实的安全保障。

　　楚国剑向全市公安机关广大民警、辅警、职工致以节日问候和崇高敬意。他指出，全市公安机关要坚持和加强党的绝对领导，坚持以人民为中心，统筹高质量发展和高水平安全，全力以赴做好维护安全稳定各项工作，着力锻造公安铁军，更好履行党和人民赋予的神圣职责。 （洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏伟）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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