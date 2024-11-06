洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市青年企业家年会举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.11 08:21
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　昨日，洛阳市青年企业家年会举行，来自全市的青年企业家代表会聚一堂，共谋发展、共话未来。

　　会前，市委常委、统战部部长韩治群到会祝贺并会见与会代表。他说，青年企业家是洛阳经济发展的生力军。要展现青年企业家良好形象，脚踏实地、担当有为、敢挑重任，聚精会神办企业，遵纪守法搞经营，勇做走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者。要坚持以创新引领发展，树牢抓创新就是抓发展、谋创新就是谋未来的理念，围绕发展新质生产力布局创新链、产业链、人才链，加快塑造产业发展新动能、新优势。要建立健全现代企业制度，进一步优化产权结构、健全管理体制、提升治理效能，让企业活力充分迸发、创新源泉充分涌流，加快实现高质量发展。

　　活动现场，经济学家张奥平以《中央经济工作会议解读：2025年关键政策十大市场机遇》为题作主题演讲，市年轻企业家联合会、市青年企业家协会获得中国银行洛阳分行授信50亿元。

　　活动现场还启动了“青年企业家助力中原城市群副中心城市建设系列活动”。未来，全市青年企业家将充分发挥自身优势，聚焦电子信息、先进装备、新型材料、新能源汽车、现代医药等领域，进一步加大科技创新力度，为洛阳建强中原城市群副中心城市贡献更大力量。

　　市政协副主席赵振峰等参加。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 实习生 韩旭阳 通讯员 李银河）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    国家区域医疗中心中医脑病专科联盟今日在洛阳成立
    国家区域医疗中心中医脑病专科联盟今日在...
    国家区域医疗中心中医脑病专科联盟今日在洛阳成立
        1月10日上午，国家区域医疗中心中医脑病专科联盟成立大会在北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区举行。
  • ·洛阳儿科专家：甲流患儿增多，警惕呼吸道病原体“混合感染”
  • ·呼吸道感染患者增多 医生呼吁勿盲目用药
  • ·强化重症护理专科培训 守护患者生命健康
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 扎实有序推进各项重点工作 全力实...
  • 就在今晚！CCTV-1《文脉春秋》“...
  • 产值突破31亿元！宁德时代洛阳基...
  • 洛阳市烟花爆竹零售经营许可证10...
  • 新春招聘会 稳岗促就业
  • 寒假期间，洛阳中小学学科类培训...
  • 洛阳市医疗保障局：门诊慢病不设...
  • 请注意防范！今晚起洛阳将迎大风天气
  • 首批“美豫名品”企业名单发布 洛...
  • 徐衣显与中科院过程所副所长李春...
    		•
    百姓呼声
    洛阳城市阳台地面标识英文翻译有误？
    龙门石窟地下停车站缺少安全标识（图）
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    人像

    新年 龙门走走

    王城公园印象

    鹊居冷枝守寒庐
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605