昨日，洛阳市青年企业家年会举行，来自全市的青年企业家代表会聚一堂，共谋发展、共话未来。

昨日，洛阳市青年企业家年会举行，来自全市的青年企业家代表会聚一堂，共谋发展、共话未来。

会前，市委常委、统战部部长韩治群到会祝贺并会见与会代表。他说，青年企业家是洛阳经济发展的生力军。要展现青年企业家良好形象，脚踏实地、担当有为、敢挑重任，聚精会神办企业，遵纪守法搞经营，勇做走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者。要坚持以创新引领发展，树牢抓创新就是抓发展、谋创新就是谋未来的理念，围绕发展新质生产力布局创新链、产业链、人才链，加快塑造产业发展新动能、新优势。要建立健全现代企业制度，进一步优化产权结构、健全管理体制、提升治理效能，让企业活力充分迸发、创新源泉充分涌流，加快实现高质量发展。

活动现场，经济学家张奥平以《中央经济工作会议解读：2025年关键政策十大市场机遇》为题作主题演讲，市年轻企业家联合会、市青年企业家协会获得中国银行洛阳分行授信50亿元。

活动现场还启动了“青年企业家助力中原城市群副中心城市建设系列活动”。未来，全市青年企业家将充分发挥自身优势，聚焦电子信息、先进装备、新型材料、新能源汽车、现代医药等领域，进一步加大科技创新力度，为洛阳建强中原城市群副中心城市贡献更大力量。

市政协副主席赵振峰等参加。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 实习生 韩旭阳 通讯员 李银河）