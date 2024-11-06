2024年，洛阳警方110呼入报警电话282.1万余次

2025年1月10日是第5个中国人民警察节，也是第39个110宣传日。当天，洛阳警方开展了以“守正创新110，协同高效护安宁”为主题的110宣传日活动。

2025年1月10日是第5个中国人民警察节，也是第39个110宣传日。当天，洛阳警方开展了以“守正创新110，协同高效护安宁”为主题的110宣传日活动。

2024年，洛阳警方市县两级110指挥中心共呼入报警电话282.1万余次，受理有效警情88.6万余起；接受处置群众求助32.04万起；协助破获案件7787起；协助救助危难群众4756人次；协助找回迷路走失人员13978人次；为危重病人开通绿色通道服务561人次；通过110指挥调度成功抓获各类现行违法犯罪嫌疑人5441人，在打击违法犯罪、维护社会治安、服务人民群众等方面作出了积极贡献。

案例一：耐心沟通救下轻生男子

2024年1月2日22时32分，一男子拨打了110报警电话。电话中，男子哭着说工作生活不顺利，得不到家人理解和认同，言语间有轻生倾向，但不愿意说出自己所在位置。

110接警员一边接听电话，一边耐心安抚其情绪。经过近一个小时的耐心沟通，报警人终于说出自己在牡丹桥上坐着。

得到这一关键线索后，接警员继续与报警人保持通话，稳定其情绪，同时指令西工分局巡逻民警赶往现场，成功将其救下。