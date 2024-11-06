这周六，来找洛阳书法家们写春联吧

1月11日，洛阳市总工会将在市职工活动中心举办“送万福 进万家”书法公益活动。
1月11日，洛阳市总工会将在市职工活动中心举办“送万福 进万家”书法公益活动。
1月11日，洛阳市总工会将在市职工活动中心举办“送万福 进万家”书法公益活动。
现场，洛阳市职工书法家协会、职工美术家协会的艺术家们，将挥毫泼墨，书写饱含新春祝福的“福”字、春联等书法作品，免费赠予到场的职工群众，为大家送上新春的问候与美好的祝愿。
活动时间：1月11日9点至12点、15点至18点。
活动无需报名，职工朋友们可在活动时间内自行前往活动地点，有序参与。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图）
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