以深化改革开放为动力 促进各类经营主体蓬勃发展——访市市场监管局党组书记、局长吉建宾

“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议为2025年发展指明了方向，明确了目标，确定了发展的路径，我们对洛阳的未来充满了信心。”近日，市市场监管局党组书记、局长吉建宾在接受洛报融媒记者专访时说。

“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议为2025年发展指明了方向，明确了目标，确定了发展的路径，我们对洛阳的未来充满了信心。”近日，市市场监管局党组书记、局长吉建宾在接受洛报融媒记者专访时说。

吉建宾表示，去年12月底，该局被授予“全国市场监管系统先进集体”称号，这是荣誉更是鞭策。全市市场监管系统将深入贯彻落实市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神，以深化改革开放为动力，持续优化发展环境，不断提高市场监管现代化水平，加强对企业的全周期全方位服务，为企业营造更加宽松的发展环境，促进各类经营主体公平竞争、蓬勃发展。

深化商事制度改革，推进企业开办便利化改革，实现“一网办”“一窗办”“一次办”。扩大电子营业执照应用范围，简化经营主体歇业和注销流程，营造高效、便捷的市场准入环境。聚焦深化“万人助万企”，着力从降低市场准入门槛、降低生产经营成本、个体工商户帮扶、创业援企支持、畅通融资渠道、优化营商环境等6个方面提升服务质效，培育壮大经营主体，力争全年新设经营主体10万户，实现“个转企”1000户，为产业发展注入新活力。

扎实推进质量强市建设，完善政府质量奖培育机制，打造更多知名企业，擦亮“洛阳制造”金字招牌。支持区域内计量、标准、认证认可、检验检测等要素集成融合并提供“一站式”集成服务。纵深推进“标准洛阳”建设，制定修订国家标准和行业标准40项以上，制定发布市级地方标准20项以上，培育不少于5个标准化示范点项目，新增公开企业标准1500项以上，以标准的提升促进城市提质。

加快知识产权强市建设，激发创新活力。加大高价值专利培育、专利转移转化、知识产权质押融资等支持力度，万人有效发明专利拥有量达到22件。健全完善知识产权全链条保护体系，开展“守护知识产权”专项执法行动，突出“守护品牌”和“守护地理标志促进乡村振兴”，严厉打击侵权假冒行为。高效运行国家级知识产权保护中心，在预审备案、快速预审、快速维权等工作中靠前服务，压缩发明专利授权时间，受理专利预审申请2000件以上。

全面推行包容审慎监管，加强“双随机、一公开”监管，进一步提升监管执法效能。健全公平竞争审查机制，助力统一大市场建设。深入实施优化消费环境三年行动，规范市场秩序，优化消费环境。严格落实食品安全“两个责任”，深化食品安全放心工程建设攻坚行动，构建共治共享格局。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 陈翔）