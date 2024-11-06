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把握大势谋发展 实干争先谱新篇——访洛宁县委书记、县长王瑞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.09 08:30
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　　“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议对当前经济形势作出了科学研判，为全市做好2025年工作指明了方向、提供了遵循。洛宁县第一时间深入学习贯彻会议精神，各级党员干部备受鼓舞、倍感振奋、倍添信心。”日前，洛宁县委书记、县长王瑞在接受洛报融媒记者专访时说。

　　王瑞表示，洛宁县将坚决贯彻落实会议各项决策部署，围绕“124331”工作布局，进一步把握大势、抢抓机遇，主动担当、实干争先，加快推动经济社会高质量发展。

　　做大做强中心城区。以先进制造业开发区为主阵地，突出现有产业延链成群，强化项目引资，盘活资源，大力发展智慧家居、生物医药、绿色食品等优势产业集群，提升县城辐射力。聚焦城市提质，实施“两建设、三改造”项目47个，持续完善城市功能配套，提升城市承载力。稳步扩大城镇就业，优化教育资源配置，提升综合医疗水平，健全养老服务体系，提升县城吸引力。

　　集中连片推进乡村振兴。深入研判乡村产业基础、人口转移和村庄演变趋势，修订完善集中连片规划，做好3大片区、17个板块、30个单元之间的衔接联动，通过集中连片一体扩大乡村产业规模，通过集中配置资源分批分类实施乡村建设，通过县级统筹提升乡村公共服务，通过全域共建深化乡村治理，推动乡村全域全面振兴，带动兴业富民强县一体发展。

　　突出四项务实举措。打造创新平台，加强科技研发，推动“三大改造”，不断抢占新赛道、塑造新优势；聚焦企业发展环境优化，不断改善助企服务，打造一流营商环境；坚持项目为王，持续扩大有效投资，强化高质量发展坚实支撑；顺应消费升级趋势，积极发展首发经济、银发经济、赛事经济等业态，提升消费层级，提高消费品质，充分释放城乡居民消费潜力。

　　强化三项要素支撑。抢抓“两重”建设加力机遇，紧盯政策资金投向，提高项目谋划精准度和成熟度，通过市场化手段撬动更多资金投向县域发展。推动土地要素差别化配置，大力盘活低效用地，保障县域发展用地需求。持续实施“人才兴宁”计划，全面提升服务保障水平，以更实举措、更大力度招才引智、敬才留才。

　　守牢三条发展底线。建设绿色矿山，持续保持空气质量二级达标，坚决守牢生态底线；有效防范化解金融风险，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，坚决守牢系统安全底线；建好建强县乡社会治安综合治理中心，通过“三调对接”源头化解矛盾纠纷，坚决守牢社会稳定底线。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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