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挽回经济损失8.9亿元！洛阳实现对3219个村级党组织政治体检全覆盖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.09 08:30
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　　基层党组织是贯彻落实党中央决策部署的“最后一公里”，处在服务群众、基层治理的最前沿。

　　我市积极发挥对村巡察在促进基层监督、深化基层治理中的重要作用，因地制宜、因村施策，推动基层治理体系和治理能力现代化水平不断提升。

　　记者从市委巡察办获悉，截至目前，我市已实现对3219个村级党组织巡察全覆盖，累计发现问题6万余个，推动解决民生领域问题3257个，移交问题线索3047件，给予党纪政务处分1091人，挽回经济损失8.9亿元。

　　压实政治责任 形成契合洛阳实际的制度体系

　　“市委高度重视对村巡察工作，坚持与中心工作一体谋划推进，把对村巡察纳入党建工作责任制考核范围，这样一来，对村巡察的政治责任压实了，为高质量推进‘政治体检’提供了有力保障。”市委巡察办有关负责人说。

　　十二届市委常委会会议多次听取对村巡察工作汇报，提出具体要求，市委主要领导点题部署对326个重点村开展专项巡察。与此同时，市委巡察工作领导小组深入基层督导调研，推动市级力量下沉、县级重点巡村，上下联动抓实抓细对村巡察工作。

　　在对村巡察工作中，我市注重典型示范引领，指导新安县、孟津区等4个县区深化巡察，先后6次召开工作片区会、观摩会，促进县区相互学习提升。

　　2024年11月，《洛阳市市县党委巡察工作实施细则》出台，提出“分类施巡、点面结合，巡改一体、快速回应，轮动督查、全面整改，贯通发力、以巡促治”的对村(社区)巡察基本工作思路。同时，市委还指导督促市委巡察机构制定《对村巡察工作全流程管理办法》等20余个规范性文件，形成了契合洛阳实际的对村巡察制度体系。

　　“在对村巡察工作中，平均每个党组织发现问题数和问题线索数分别同比增长62%、30%。”该负责人说。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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