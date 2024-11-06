继往开来续新篇 青年与洛阳共同成长、共铸辉煌

一座城市的发展，少不了青年人才的身影，离不开青春力量的激荡。回望2024年，青年与洛阳“双向奔赴”，谱写着一篇篇出圈、出彩的城市佳话。

一座城市的发展，少不了青年人才的身影，离不开青春力量的激荡。回望2024年，青年与洛阳“双向奔赴”，谱写着一篇篇出圈、出彩的城市佳话。

青年在洛阳洒脱生活——打卡城市潮流新地标，参与多姿多彩的主题活动，主动传播“洛阳好声音”、展现洛阳新形象。

青年在洛阳大胆逐梦——在“青年友好”的浓厚氛围中涨知识、增技能，驰骋于新兴领域，安居就业不再是空想。

青年在洛阳屡屡建功——争当志愿者，倾力服务城市盛会；深耕公益事业，传递社会正能量。

在见证青年成长的道路上，共青团洛阳市委读懂青年心声，充分发挥组织优势与桥梁纽带作用，持续优化服务青年人才工作，是青年奋斗路上的坚实“后盾”。

2025启新篇，让我们一同期待更多的惊喜、更新的洛阳。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸)