2025无限极全球年会：弘扬中华养生文化，倡导“新平衡主义”健康生活

1月7日晚，2025无限极全球年会于广州海心沙亚运公园启幕。

1月7日晚，2025无限极全球年会于广州海心沙亚运公园启幕。年会上，无限极旗下品牌养固健发起“新平衡主义”健康倡议，标志着养固健在传承和创新中华养生文化方面续写新篇章。作为依托中草药科技，专注于调养根本的健康食品品牌，“养固健”强调将中华养生文化融入现代生活日常，倡导更全面、更和谐的健康平衡。年会在无限极“弘扬中华优秀养生文化，共创更健康、更快乐的生活”使命下，描绘了中草药健康事业的未来实践图景，更彰显了对健康中国战略的积极响应与坚定决心。

关注具体的人，将中华养生文化融入日常

随着社会与经济的发展，消费者的健康需求已逐步发生了变化。从过去单一的饮食与运动需求，过渡到更注重身心整体平衡。与此同时，他们对个性化、可持续的健康解决方案提出了更高的要求。新平衡主义正是针对这一趋势，提出了身体平衡与生活平衡的全面健康理念。它不再仅仅停留在单一维度的平衡上，而是通过融入更加细致与全面的养生观，帮助用户在日常生活中找到适合自己的健康路径。

中华养生文化强调的是一种平衡智慧，中即平衡，不偏不倚。这种智慧贯穿于生活的方方面面，包括饮食、起居、运动、情志，并延伸至学习、社交、工作的方方面面。在信息爆炸、节奏加快的现代社会中，这种平衡观显得尤为重要重要，因为它帮助人们面对纷繁复杂的生活压力时，依然能够保持内心的和谐与安定。养固健所倡导的“新平衡主义”正是将这种平衡观带入到每个人的日常生活中，让中华养生文化不再是遥不可及的模糊概念，而是能够切实融入现代生活。

2025年是无限极深耕中华养生赛道的第33年，也是六五战略的开局之年。养固健相信，养生不能停留在口头倡导上，更需要构建一系列切实有效的手段，让健康生活方式真正变得具体、可践行。从健康养生理念的科普到社区养生客厅的搭建，从中草药科技的创新应用到中华养生顾问的专业服务，养固健始终坚持以用户为中心，帮助消费者在日常生活中逐步实现身体与生活的双重平衡。只有将养生融入日常，才能通过日积月累的坚持和行动，逐渐形成真正的健康与平衡状态。

中华养生进行时：以平衡之名

李锦记集团执行主席、首席无形官兼首席爽官、无限极(中国)有限公司董事长李惠森

2025无限极全球年会上，李锦记集团执行主席、首席无形官兼首席爽官、无限极(中国)有限公司董事长李惠森，无限极全球首席执行官、无限极(中国)有限公司副董事长俞江林，场景实验室创始人、场景方法论提出者吴声分别在年会上发表了主题演讲。

李惠森董事长首先回顾了无限极创业初期的难忘经历，剖析了当今社会“失衡”频发的深层原因，以及平衡的价值。他认为，在新的时代背景下，需要倡导一种“新平衡主义”，不仅是健康生活方式的普及，更是一种通过中华养生文化解决失衡问题的系统性方案。它关注用户的需求，通过养固健的中草药科技和中华养生顾问的长期陪伴价值，为每个个体提供切实可行的健康解决方案，帮助他们实现身体与生活的双重平衡，平衡才能走远。

场景实验室创始人、场景方法论提出者吴声

场景实验室创始人、场景方法论提出者吴声，则从趋势的变化与用户需求的转变出发，阐释了“新平衡主义”是在当下提出。他洞察到，现代消费者正在经历从“向外寻求”到“向内审视”的转变，身体失衡和生活失衡正成为影响消费决策的重要因素。同时，商业逻辑也正在从“信息爆炸”转向“始终陪伴”，消费者期待品牌能够提供温暖、有情感连接的解决方案。吴声认为，“新平衡主义”正是在这种社会与消费趋势的变化中应运而生，回答了消费者在这个时代提出的核心问题——如何实现真正的健康与平衡。

无限极全球首席执行官俞江林

无限极全球首席执行官俞江林从企业视角出发，阐述了“新平衡主义”为何只有无限极能够提出和践行。他认为，无限极在过去三十多年的发展中，已经形成了独特的资源禀赋——从原创的中草药科技，到深入社区的养生网络，再到专业化的养生顾问队伍，这些都为“新平衡主义”的落地提供了强大的支撑，进一步明确了“新平衡主义”实现路径，也成为无限极对社会、对消费者的责任与承诺。作为健康中国战略的积极响应者和践行者，养固健正通过“新平衡主义”推动中华养生文化走向更广阔的未来。

聚焦差异化禀赋：以用户为中心，构建信任

作为健康中国战略的积极践行者，无限极在中华养生赛道的深耕不仅源于其对文化传承的坚定信念，更得益于品牌在三十多年实践中积累的独特资源优势与禀赋。无限极始终坚持“以用户为中心”，将信任作为核心纽带，通过不断积累信任，构建起与消费者之间的深度连接。

无限极认为，信任也是一种生产力。新的战略部署围绕信任展开，形成对“新平衡主义”倡议的强大支撑，也成为推动中华养生文化创新发展的动力之源。无限极通过对“新观念”、“新调养”、“新附近”、“新伙伴”的系统化构建，逐步形成了差异化的竞争力与长足的行业领先优势。

首先，定义“新观念”使品牌与时俱进，不仅继承传统的中华养生智慧，还通过现代视角重新定义健康。通过健康养生理念的深化传播，养固健致力于打造中华养生领导品牌，引领现代生活方式，改变大众健康认知，牵动用户对中华养生更深层的热爱与共鸣。

由无限极牵头申报获批的国家课题《中英健康与衰老联合实验室》，是无限极发展中草药科技的重要举措之一。此次年会上，“中英健康与衰老联合实验室”正式揭幕

其次，实践“新调养”为产品创新提供了强大驱动力。依托中草药科技的守正创新，养固健将传统的中草药养生与现代科技相结合，不断满足用户尚未被满足的需求，不断提高产品品质与功效，提供更加系统、有效、全面的中华养生解决方案，从根本上实现身体与生活的双重平衡。

第三，无限极对“新附近”的再造也为其提供了巨大的竞争优势。围绕“让养生更贴近生活”的目标，无限极打造了深入社区的中华养生客厅和贴近用户身边的中华养生社群，通过与用户建立更温暖的连接，提供长期陪伴，让中华养生文化更自然地渗透进日常生活。

年会上，无限极以一场中华养生文化情景秀，向大众描绘了一幅“新平衡主义”倡议下健康、快乐生活的美好景象。国家级裁判、全运会太极拳冠军冯金瑞先生(右)也亲临现场，分享中华养生文化，带来精彩的八段锦表演

最后，赋能“新伙伴”的组织战略也为无限极的成功奠定了基础。无限极持续培养与时俱进的中华养生顾问队伍，通过可亲、可信、可靠的焕新形象，为用户提供适度的陪伴、专业的服务与真实的帮助，进一步增强品牌与用户之间的信任纽带，在中草药健康领域形成了不可替代的市场领导力。

2025无限极全球年会的成功举办，标志着品牌在推动中华养生文化传承与创新方面迈出了坚实的一步。通过“新平衡主义”的倡议，品牌不仅引领了健康生活的趋势，还为现代消费者提供了一个更加全面的健康解决方案。随着对个性化健康需求的深入理解，无限极将在未来继续以创新和温暖的陪伴，助力消费者实现更加健康、快乐的生活。