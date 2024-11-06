洛阳：信用铺路 古都焕新颜

2024年以来，中国人民银行洛阳市分行以信用体系建设为抓手，依托新型农业经营主体信用专栏、中征应收账款融资服务平台、动产融资统一登记公示系统三大金融基础设施，全力做好金融五篇大文章，推动洛阳市金融高质量发展。

2024年以来，中国人民银行洛阳市分行以信用体系建设为抓手，依托新型农业经营主体信用专栏(以下简称“新农专栏”)、中征应收账款融资服务平台、动产融资统一登记公示系统三大金融基础设施，全力做好金融五篇大文章，推动洛阳市金融高质量发展。

信用支持激发创新活力

“信用贷款解决了我们没有抵押物的难题。有了这笔贷款，我们也不需要通过售卖资产来进行筹资了。”云界(洛阳)信息技术有限公司总经理姚锋感慨地说。这是一家初创期科技型小微企业，主要从事教育、财务等软件开发。创业初期，该公司面临资金短缺且没有合适抵押物进行贷款的困难，中国人民银行洛阳市分行调研了解其存在的困难后，积极协调金融机构进行对接，最终建行洛阳分行为其发放298.5万元的信用贷款，大大缓解了资金压力。

洛阳是一座科技实力突出、优质资源汇聚的国家创新型城市。结合这一优势，中国人民银行洛阳市分行强化对金融机构的政策引导，努力打造科技金融品牌，不断优化科技创新生态。该行联合市科技、财政等8部门出台《关于强化金融支持科技创新工作的意见》《关于开展科技金融护航行动做好“科技金融大文章”的意见》等政策文件，要求对具有稳定物流和现金流的科技企业，可发放信用贷款予以支持；建立专项监测制度，定期统计科技企业信用贷款情况，确保政策的有效实施；通过组织开展“金融支持科技企业创新大赛”，鼓励金融机构创新适应科技型企业特点的信贷产品，提高信用贷款发放占比。

动产融资推动绿色发展

在新安县南李村镇的山丘上，一座座100多米高的“大风车”缓缓转动，为当地电网注入源源不断的清洁能源。这是当地以“规模化、基地化、集中化、数字化”为导向的风电项目——大唐河南发电有限公司新安古都风电工程。然而，该工程在建设初期因企业资金短缺而面临挑战。正当企业急需资金支持时，邮储银行洛阳分行伸出援手，通过动产融资登记公示系统，创新性地以电费收费权作为质押，成功为企业发放贷款1.49亿元，有效缓解该工程建设资金紧张难题。

绿色发展已成为衡量高质量发展的重要标准。中国人民银行洛阳市分行积极贯彻国家关于碳减排和绿色低碳发展的政策精神，深入研究并落实《关于推动碳减排支持工具落地见效促进河南绿色低碳发展若干措施》等政策措施，引导金融机构积极利用动产融资统一登记公示系统，拓宽企业的绿色融资渠道，扩大绿色贷款和创新类绿色金融产品的业务规模，为洛阳市实现“双碳”目标和绿色崛起提供了强有力的金融支持。

信用建设惠及千家万户

“当信用户真好！仅仅几天时间，申请的20万元贷款就到账了，不仅手续简单，而且利率低，解决了我扩建民宿的燃眉之急。”栾川县重渡沟某民宿经营者张某说。

张某口中的“信用户”，正是中国人民银行洛阳市分行推进农村信用体系建设的一项重要举措。中国人民银行洛阳市分行依托农村信用信息系统，采集农户的家庭状况、生产经营等信息，开展信用评定和整村授信工作，对农户信用状况进行“精准画像”，同时根据农户信用评价等级，推动建立农户信用奖惩机制，在授信额度、风险定价等方面实行差异化政策。截至目前，洛阳市已为107.2万农户建立了信用档案，实现了农户信用评价的全覆盖，累计发放贷款18亿元。

征信服务温暖银发族

中国人民银行洛阳市分行高度重视征信服务适老化工作，采取了一系列创新举措，确保老年人在享受征信服务时不再感到困扰。该行优化征信查询服务代理点布局，共布设了18个代理点，并上线了160台智慧柜员机，实现了对洛阳各行政区域的全覆盖。各网点配备服务专员和爱心座椅、老花镜等便民设施，提供操作指引、信用报告解读等暖心服务，推进网点“适老化”建设。

此外，中国人民银行洛阳市组织金融机构积极面向老年人开展征信知识宣讲以及征信知识进社区、进广场等活动，提升老年人的信用意识和对“征信修复”诈骗的防范意识。

新农专栏助力农业创新

洛阳某牧业有限公司成立于2010年，是集奶牛养殖、乳品加工为一体的省重点龙头企业，每年可提供优质生鲜乳8000余吨。近期，企业计划扩大生产规模，但面临资金周转压力。于是，该公司通过新农专栏向农行洛阳分行提出贷款申请，该行获取信息后，迅速响应，安排专员进行对接、实地走访、全面评估，为企业授信放款了300万元的贷款，满足了企业日常周转需求。

长久以来，新型农业经营主体饱受信息不对称、信用评估难的困扰，难以及时获得有效的信贷支持。中国人民银行洛阳市分行聚焦痛点问题，大胆创新实践，依托洛阳市融资综合信用服务平台，推出了新农专栏。该专栏收录了辖内涉农企业工商信息、纳税信息等非信贷信息，金融机构可以通过查询专栏信息，全面掌握企业的信用状况，为授信审批提供决策支持。截至目前，该专栏已为9266家新型农业经营主体建立了信用档案，助力融资114笔，金额2.7亿元。（通讯员 张庚尤 尤江波 王子琳）