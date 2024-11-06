隋唐大运河文化博物馆推出“千里烟波”沉浸式剧本游活动

洛报融媒记者5日从隋唐大运河文化博物馆获悉，该馆近日推出“千里烟波”沉浸式剧本游活动，为游客提供了独特的穿越时空之旅。

洛报融媒记者5日从隋唐大运河文化博物馆获悉，该馆近日推出“千里烟波”沉浸式剧本游活动，为游客提供了独特的穿越时空之旅。

“千里烟波”沉浸式剧本游背景设定在隋炀帝驾崩之后，其灵魂被困于神秘的“长生诀”中等待重生。游客将扮演不同的历史角色，如隋炀帝、萧皇后、窦建德等，完成一系列任务和挑战，揭开“长生诀”的秘密，阻止隋炀帝利用“长生诀”的力量穿越时空，重塑历史。

“游戏期间，玩家需要在博物馆的各个展厅中，通过寻找线索、解答谜题、与NPC互动等方式，逐步推进剧情的发展。”隋唐大运河文化博物馆相关负责人介绍，希望通过这项活动，让更多人了解隋唐大运河的历史价值和文化意义，同时也为博物馆的宣传和推广开辟新的途径。

据了解，“千里烟波”沉浸式剧本游活动每场参与人数为20人，活动时间约2小时。您可关注隋唐大运河文化博物馆官方微信公众号了解详细信息。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪）