未来一周，洛阳以晴好天气为主

今日，洛阳气象微信公众号发布消息，据最新气象资料分析，未来一周我市多受西北气流控制，以晴好天气为主，9日受冷空气影响，日最高气温有所下降。 今日，洛阳气象微信公众号发布消息，据最新气象资料分析，未来一周我市多受西北气流控制，以晴好天气为主，9日受冷空气影响，日最高气温有所下降。 具体预报如下： 今天夜里：晴天。 6日(周一)：晴天间多云，气温-2℃～8℃。 7日(周二)：晴天间多云，气温-3℃～9℃。 8日(周三)：晴天间多云，东北风3级到4级，气温-3℃～7℃。 9日(周四)：晴天到多云，偏北风3级到4级，气温-4℃～5℃。 10日(周五)：多云到晴天，气温-3℃～7℃。 11日(周六)：多云转晴天，气温-1℃～10℃。 12日(周日)：晴天间多云，西北风4级左右，气温-2℃～9℃。⑥