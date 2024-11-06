快讯！洛阳集中签约48个项目 总投资217.6亿元

1月5日上午，洛阳市与全省同步举行第十五期“三个一批”项目建设活动。

新年开跑抓项目，全力以赴拼经济。

1月5日上午，洛阳市与全省同步举行第十五期“三个一批”项目建设活动。

在“签约一批”活动中，全市集中签约48个项目，总投资217.6亿元。其中，8个项目在洛阳市分会场集中签约，分别是：涧西区洛阳新动能产业社区项目、孟津区智能轴承生产项目、伊滨区华域新能源精密结构件生产制造项目、偃师区跨境电商及智能制造产业园项目、新安县中速永磁风电主轴精密轴承产业化项目、洛龙区光学精密设备生产基地项目、伊川县年产30万吨再生铝及特高压导线项目、西工区九洲城数字科技产业空间项目。

项目建设是稳投资、促发展的重要抓手。下一步，洛阳市将坚持“项目为王”鲜明导向，以更加务实的作风、更加精准的举措、更加主动的服务，推动重大产业项目再上新台阶，加快建设现代化产业体系。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 白云飞 文/图）