培育年宵花20余万盆 孟津区送庄镇绽放“花经济”

进入腊月，春节的脚步近了。眼下，洛阳市孟津区送庄镇抓住年宵花销售旺季，培育催花牡丹、口红吊兰、波士顿蕨等年宵花20余万盆，绽放“花经济”。
进入腊月，春节的脚步近了。眼下，洛阳市孟津区送庄镇抓住年宵花销售旺季，培育催花牡丹、口红吊兰、波士顿蕨等年宵花20余万盆，绽放“花经济”。
进入腊月，春节的脚步近了。眼下，洛阳市孟津区送庄镇抓住年宵花销售旺季，培育催花牡丹、口红吊兰、波士顿蕨等年宵花20余万盆，绽放“花经济”。
送庄镇组织辖区花卉企业召开客商座谈会和联谊会，鼓励花企之间相互交流、有效配合；动员花卉企业在上海、广州等城市设立催花牡丹基地2个；支持辖区花卉企业拓宽销售渠道，全力做好年宵花销售的预热和备战工作。
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