因系统升级 龙门石窟临时暂停线上预售

“龙门石窟景区”微信公众号3日发布公告称，龙门石窟景区将于2025年1月9日至1月20日期间对票务系统进行全面升级。在此期间，线上售票平台将暂停预售门票服务。
“龙门石窟景区”微信公众号3日发布公告称，龙门石窟景区将于2025年1月9日至1月20日期间对票务系统进行全面升级。在此期间，线上售票平台将暂停预售门票服务。
“龙门石窟景区”微信公众号3日发布公告称，龙门石窟景区将于2025年1月9日至1月20日期间对票务系统进行全面升级。在此期间，线上售票平台将暂停预售门票服务。
龙门石窟最新公告
亲爱的游客朋友们：
您好！为给您带来更优质、便捷的购票体验，龙门石窟景区将于2025年1月9日至1月20日期间对票务系统进行全面升级。在此期间，线上售票平台将暂停预售门票服务，仅支持购买当日票。
新票务系统更换完毕后，将自动恢复线上预售，不再另行通知。由此给您带来的不便，敬请谅解，感谢您的理解和配合！
龙门石窟景区
2025年1月3日
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