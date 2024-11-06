嵩县以乡镇干部为主体强化基层帮扶 助推乡村振兴

远可观赏碧波荡漾的“小洱海”，近可拥抱民宿、咖啡等新文旅业态，如今嵩县陆浑镇牛寨村一步一景，成为不少游客的打卡地。

远可观赏碧波荡漾的“小洱海”，近可拥抱民宿、咖啡等新文旅业态，如今嵩县陆浑镇牛寨村一步一景，成为不少游客的打卡地。

过去，“雨天一身泥，晴天一身土”是该村的真实写照，路人宁可绕远也不愿经过这里。这里背山面湖，有先天的生态优势，却难以转化为产业优势，“留客”更是难上加难。

短短半年时间，这里发生了翻天覆地的变化。

牛寨村的变化缘于岗位在村工作队的上门服务。去年以来，嵩县积极探索“岗位在村、服务群众”工作机制，以乡镇干部为主体强化基层帮扶，助推乡村振兴。

守着这么好的资源，因何发展乏力？在牛寨村党支部书记安明然看来，一是缺少方向，二是思想保守。工作队带来的，正是牛寨村发展所需的新方向与新思路。

工作队成员吴冰介绍，牛寨村人均耕地面积仅有0.22亩，农业发展动力不足。嵩县近年来积极推进环陆浑湖融湖发展，发展文旅产业，牛寨村迎来发展新机遇。在深入了解情况后，工作队认为牛寨村发展的重点，应放在推进人居环境整治、做好文化赋能、“唤醒”闲置资源等方面。

要想吃上“旅游饭”，改变村子面貌是第一步。

房前屋后杂乱地摆放有家具和柴火、沟渠内填满秸秆……针对这些现象，工作队联合村“两委”，挨家挨户做工作，发动群众改变现状。清理沟渠内的秸秆，丢掉不用的家具，柴火摆放整齐，菜地改造为样式统一的花园。

环境改变的同时，村民的思想观念也逐渐发生变化。安明然介绍，最初有人觉得这是瞎折腾，待改造完成后，他们反而觉得，“看着真不错，咱早点咋没想着改呢”。

房前屋后改变的，还有文化氛围。走在牛寨村村道间，随处可见牡丹画作。“为做好文化赋能，我们邀请本地画师创作了这些牡丹画，既能增强村子的文化氛围，又能为游客带来新体验。”吴冰介绍。

随着村子环境的日渐改善，工作队又将重点放在盘活闲置资源上。村里有不少闲置房屋需要盘活，不过，村民因思想保守等原因不愿流转，工作队费了不少周折。

安明然介绍，一临街房屋主人去世，其两名儿子在房屋归属问题上难以达成共识。若要房屋完成流转，需要先让两兄弟握手言和。村“两委”成员与工作队多次上门，分别做哥俩的工作，最终双方愿意各退一步，房屋得以流转。

一路艰辛，换来的是46间闲置房屋、老厂房的顺利流转。借助这些，牛寨村引进了进得福小院、知木茶饮等17家新业态商铺，引得游客纷至沓来。

文旅火起来，日子旺起来。村里有人看到商机，提供起住宿、小吃等服务。“游客多的时候，我就在村里卖点小吃，挣点钱补贴家用。”村民杨盘安脸上乐呵呵的。

陆浑镇党委副书记李小强表示，该镇将坚持党建引领，发挥干部示范引领作用，推进环湖村子连片开发，以文旅产业发展助推乡村振兴。

截至目前，嵩县已建立212支岗位在村工作队，下派233名年轻干部，不少村子都有了新气象。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 赵明辰 李艺超）