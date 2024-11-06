父子两代参军 “光荣之家”薪火相传

一人当兵，全家光荣。父子从军，荣光“翻倍”。昨日，老城区状元红街道德和园小区居民狄生强、狄国辉父子，与亲友、邻居共享了这份“翻倍”的荣光。

一人当兵，全家光荣。父子从军，荣光“翻倍”。昨日，老城区状元红街道德和园小区居民狄生强、狄国辉父子，与亲友、邻居共享了这份“翻倍”的荣光。

当天，老城区人武部、退役军人事务局、状元红街道办工作人员组成慰问小组，与火箭军某部一起，为辖区现役军人狄国辉送去三等功立功喜报。

狄生强曾在部队服役13年，服役期间参与过多个重大军事活动，将青春岁月毫无保留献给了国防事业。

“父亲的峥嵘过往，满是热血与坚毅，这让我儿时就种下了参军入伍的梦想种子。”狄国辉说，2016年高中毕业后，在父亲母亲的鼓励下，他毫不犹豫报名参军，并成为火箭军某部的一名战士。

踏入军营后，狄国辉带着父亲的期冀，在训练场上加倍挥洒汗水，凭借这股子拼劲，练就了过硬军事本领，这让他屡屡在重大军事任务中脱颖而出。入伍以来，他两次被表彰为“四有”优秀军人，并在第三届太行尖兵军事体育运动会中荣获男子组3000米跑亚军。去年，因出色完成任务，狄国辉荣立三等功。

当喜报穿过街巷，送至家门口，热闹锣鼓声里，是乡亲们由衷的赞叹与祝福。这份荣誉，不仅属于狄国辉个人，更是两代军人坚守初心、接力奉献的见证。

“我是一名老兵，家里先后有8人在部队服役。现在孩子在部队立功受奖，这是我们全家的荣耀。”狄生强说，将会做好孩子坚强的后盾，让他在部队安心服役、再立新功，把“光荣之家”的精神传承下去，积极为国防事业做贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 石智卫 文/图）