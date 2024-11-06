洛阳：严格落实“三管三必须”要求 坚决守牢岁末年初“安全关”

昨日，全市安全生产和森林防灭火、烟花爆竹禁限放工作电视电话会议召开，传达全省安全生产工作会议精神，部署我市相关工作。 昨日，全市安全生产和森林防灭火、烟花爆竹禁限放工作电视电话会议召开，传达全省安全生产工作会议精神，部署我市相关工作。 市委常委、常务副市长潘开名出席会议并讲话。他强调，岁末年初是安全生产事故易发期、高发期。要提升政治站位，扛牢安全生产责任，始终保持高度警醒、认清复杂严峻形势，进一步强化底线思维、极限思维，以“时时放心不下”的责任担当、“一失万无”的忧患意识，从严从实抓好安全生产、消防安全、森林防灭火等各项工作，坚决守牢岁末年初“安全关”。要聚焦重点领域，结合季节特点抓好烟花爆竹、危险化学品、矿山、建筑施工、低温雨雪灾害等领域安全监管，强化“春运”期间道路交通、人员密集场所消防、大型活动和旅游等与群众生活密切相关领域的安全防范，扎实做好森林防灭火工作，坚决防范遏制事故发生。要压实安全责任，严格落实“三管三必须”要求，坚持“谁监管谁负责、谁检查谁负责、谁审批谁负责”原则，从严督导追责问责，守住安全生产底线红线，确保全市安全生产形势稳定向好。 市应急管理局、市消防救援支队、市公安局、市交通运输局、市文广旅局部署了相关工作，嵩县、孟津区、洛龙区作了发言。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 胡婷婷)