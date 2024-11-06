加快新型工业化 建设制造业强市——访市工信局党组书记、局长魏斌

“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议对全市产业发展作出重要部署。全市工信系统将深入贯彻会议要求，在链群、转型、创新、企业等多层面协同发力，加快推进新型工业化，为现代化洛阳建设构筑强大支撑。”近日，市工信局党组书记、局长魏斌在接受洛报融媒记者专访时表示。

“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议对全市产业发展作出重要部署。全市工信系统将深入贯彻会议要求，在链群、转型、创新、企业等多层面协同发力，加快推进新型工业化，为现代化洛阳建设构筑强大支撑。”近日，市工信局党组书记、局长魏斌在接受洛报融媒记者专访时表示。 “市委十二届七次全会暨市委经济工作会议对全市产业发展作出重要部署。全市工信系统将深入贯彻会议要求，在链群、转型、创新、企业等多层面协同发力，加快推进新型工业化，为现代化洛阳建设构筑强大支撑。”近日，市工信局党组书记、局长魏斌在接受洛报融媒记者专访时表示。 以链群建设为抓手，提升产业能级。聚焦“四新一装备”，加快17条优势产业链培育。做大新能源产业，加快宁德时代洛阳基地产业生态建设，推动一期投产达效，实现正负极材料、电解液等本地配套。做强新材料产业，延伸铝基新材料精深加工链条，发展高精度铝板带箔等高端产品；加强百万吨乙烯项目下游产业谋划，打造全省绿色石化先进材料产业基地。做优新IT产业，加快填补光电产业空白，扩大工业视觉检测等场景应用，以“AI+”赋能制造业升级。做精智能装备产业，以现代农机装备集群入选国家先进制造业集群为契机，出台专项建设方案，加快新型农机具研发，打造一流产业集群。抢抓未来产业风口，前瞻布局人形机器人、低空经济、新型储能等新赛道，构筑发展新优势。 以转型升级为抓手，增强产业动能。用好“两新”“两重”等增量政策，持续开展工业领域设备更新，加强银企对接，推动后续政策落实。加快数字化转型步伐，坚持“点、线、面”协同，加快规上工业企业、专精特新中小企业数字化转型全覆盖，面向重点行业制定数字化转型指南，实施产业链全链式改造。推动工业绿色低碳发展，加强有色、建材、石化等重点行业节能降碳改造，探索开展碳普惠、碳标签、碳核算、碳排放权交易实践，健全绿色制造体系。 以技术创新为抓手，提升产业竞争力。推动产业创新相融合，支持龙头企业牵头组建产业研究院，围绕企业需求加强创新攻关；鼓励产业链骨干企业、新型研发机构联合建设制造业创新中心，加快行业共性技术研发应用。推动科技产业社区扩容提质升级，发展研发设计、技术转移、知识产权服务等科技服务业，构成完善产业生态。 以企业培育为抓手，激发产业活力。增强头部企业带动力，聚焦产业链链主企业，“一企一策”推动体制机制改革、做强做优主业、开辟新领域新赛道。鼓励龙头企业通过定向扶持、技术分享、订单保障等方式，带动中小微企业主动进链、深度嵌链，形成共建共享的产业合作关系。梯次培育专精特新企业，完善“选种、育苗、培优”全周期培育体系，实施差异化精准指导和常态化监测帮扶，催生更多行业“小巨人”和单项冠军。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李航）