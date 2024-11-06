抢抓机遇乘势而上 攻坚克难推动发展——访栾川县委书记曲万涛

“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议对今年经济工作作了全面部署，目标明确、路径清晰，为全市上下抓好当前和今后一个时期各项工作指明了方向。”昨日，栾川县委书记曲万涛在接受洛报融媒记者专访时表示。

“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议对今年经济工作作了全面部署，目标明确、路径清晰，为全市上下抓好当前和今后一个时期各项工作指明了方向。”昨日，栾川县委书记曲万涛在接受洛报融媒记者专访时表示。

栾川县将认真落实市委部署要求，以建设共富乡村为目标，以“十大工程”“十大项目”为牵引，以干部能力作风提升为保障，抢抓有利政策机遇，保持向好发展态势，解决转型发展难题，在县域高质量发展上走在前、作示范。

着力在构建现代化产业体系上展现新作为。聚焦提质升级传统产业，培育壮大风口产业，围绕钨钼氟新材料和尾矿综合利用，深入实施高端化、智能化、绿色化改造，加大高性能钼材料等延链补链项目推进力度，持续提升先进制造业开发区市场化运营水平，强化与中原关键金属实验室及郑大、河大等院校合作，大力支持科技型、成长型企业发展，不断提升产业核心竞争力，推动钨钼氟产业集群升级跃进。

着力在强化文旅赋能上展现新作为。围绕农文体林旅融合发展，持续推进“百村千宿”行动，加快打造“一乡一沟域”乡村旅游格局，围绕全产业链丰富旅游产品供给，持续叫响特色文旅品牌，全力推进重渡沟国家级旅游度假区创建，推动蕙兰文化产业园建成4A级乡村旅游景区，打造全国知名旅游目的地。

着力在推动城乡融合发展上展现新作为。坚持集中连片推进乡村振兴，以县域六大片区为统领，统筹推进乡村产业、乡村建设、乡村治理。以发展富民产业为重点，聚焦“菌、药、兰、旅”，持续推进农业特色产业扩量提质增效三年行动，加快“栾川印象”田园综合示范区和食用菌、中药材、蕙兰文化产业园“一区三园”建设，带动群众增收致富。紧盯“休闲慢城”定位和打造河南“最美县城”目标，不断提升城市品质，大力发展城市经济，抓好特色集镇建设，形成以城带乡、城乡融合的发展格局。

着力在厚植生态优势上展现新作为。以全国“两山”理论实践创新基地为引领，立足“洛阳南部生态发展区”定位，以更高标准抓好生态保护、更高质量推进生态建设、更高效能推动绿色发展，确保生态环境质量始终保持全省领先地位，真正把生态优势转化为发展优势。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 陈振东 李秀一）