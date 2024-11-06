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张灯结彩上元夜 洛阳宫灯放异彩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.01.02 10:20
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　　上元节又称“灯节”，这天夜里，各处张灯结彩，几乎所有活动都围绕“灯”来进行。其中，各呈艳姿的宫灯，最能体现节日特色和中国韵味。其实，宫灯最早发源于洛阳，始于东汉，盛于隋唐，久传不衰。如今，洛阳宫灯已是国家级非物质文化遗产。

　　宫灯最早发源于洛阳

　　相传汉光武帝建都洛阳后，于上元节在宫廷里张灯结彩，大摆宴席，“宫灯”之名由此而生。

　　《魏书》等典籍记载，公元64年，东汉明帝刘庄夜宿南宫时做了一个梦，梦中一个头顶放光的金人自西方飞来，绕殿堂盘旋。第二天，明帝让大臣们圆梦，博士傅毅启奏：“西方有神，名字叫佛，就像您梦到的那样。”明帝听罢，当即派蔡愔(yīn)、秦景等十余人出使西域。

　　蔡愔、秦景于公元65年出发，走到大月氏国时，遇到印度高僧摄摩腾、竺法兰，见到了佛经和释迦牟尼佛白毡像，他们恳请二位高僧到中国传法。

　　公元67年，接受邀请的摄摩腾和竺法兰同蔡、秦等人一起，用白马驮着佛经、佛像回到东汉都城洛阳。

　　他们在向明帝汇报一路的见闻时，提到印度当地每逢正月十五，僧众云集瞻仰佛舍利，是参佛的吉日良辰。于是，汉明帝为了弘扬佛法，于上元夜在宫廷、寺院“燃灯表佛”，令士族庶民一律挂灯。

　　此后，就像圣诞树之于西方圣诞节一样，宫灯与上元节紧紧地结合在了一起，并且逐渐从皇宫传入民间，从洛阳走向全国。

　　洛阳宫灯在历史长河中经久不衰

　　唐代，洛阳为东都，唐玄宗规定上元节成为官方节日，民间欢庆的规模达到空前的盛况，上元节张灯的习俗达到了高峰，洛阳宫灯的制作也得到快速发展。

　　《中国风俗通史——隋唐五代卷》记载，唐代的上元节，洛阳城中家家宫灯高挂，处处明灯璀璨，异彩纷呈。连接洛水南岸里坊区与洛北禁苑的天津桥、星津桥、黄道桥上的铁锁打开，让平民百姓通行，方便前往各处观灯。

　　宋朝以后，洛阳地区战乱四起，社会动荡不安，上元节灯会活动失去的旧时风采，但仍未断绝。清乾隆十年(公元1745年)，龚崧林所撰《洛阳县志·地理风俗篇》中载：“洛水修禊，岁节放灯——除夜燃木盒灯，上元放灯，十四日起至十七日止。花灯四映，弦歌沸腾，游人通宵不绝。上元以灯影多者为上，其相胜之词曰‘千影万影’”。

　　民国时期，社会局势动荡飘摇，过节成了百姓的奢望，手艺人靠制灯难以维持生计，洛阳宫灯陷入低迷状态。到吴佩孚主政洛阳时，洛阳宫灯成为他送给下属的“官衔灯”，一度出现了短暂的兴盛。据说，吴佩孚逢年过节喜欢给连长以上的下属赠送官衔灯，由他们带回家乡光宗耀祖。官衔灯上除了写姓氏外，还写有下属所在师、旅、团、营、连字样。

　　中华人民共和国成立后，洛阳宫灯重获新生。1949年10月1日，天安门城楼上高挂着八盏大型红纱宫灯，就出自洛阳宫灯传人王福信与全国其他几位宫灯大师之手。每盏宫灯直径与高度皆超2米，所观之人无一不称赞惊叹；1959年参加全国灯彩展览，洛阳宫灯悬挂于北京人民大会堂的河南厅。

　　20世纪80年代之后，洛阳宫灯开始打入国际市场，出口东南亚及欧美各国。从此，洛阳宫灯的名号享誉中外。2008年，洛阳宫灯入选国家级非物质文化遗产名录。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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