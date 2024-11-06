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“饶州神童”敲警钟（古人“鸡娃”那些事儿）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.01.02 09:55
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　　看了孟母、窦燕山、苏洵和程夫人将孩子培养成才的故事，正在“鸡娃”的家长会不会备受鼓舞？等等，咱们冷静片刻，先了解一下反面教材，再考虑该如何行动。

　　来自北宋的警钟

　　饶州出神童！

　　这是北宋民间流行的一种说法。

　　唐宋时期，科举考试专门设有童子科，据《宋史》记载：“凡童子十五岁以下，能通经作诗赋，州升诸朝，而天子亲试之。”

　　宋代饶州在今江西鄱阳，宋神宗时，饶州有个叫朱天锡的孩子，才九岁就去参加童子科考试。神宗皇帝亲自听他背书，十分满意，赐其“五经出身”，还给他发了“五万”奖学金。

　　朱家不只这一个神童，朱天锡有个堂兄叫朱天申，也给神宗皇帝背书去了。毕竟年长三岁，朱天申比朱天锡还厉害，“试十经，皆通”，亦获赐“五经出身”。

　　消息传回饶州老家，乡亲们高兴之余，不免心生羡慕：一方水土养一方人，他老朱家的孩子能成神童，咱家的孩子说不定也有这潜力。

　　当地人纷纷开始“鸡娃”，家里的小孩子不论天资如何，到了五六岁，就开始教他们学习五经，《诗》《书》《礼》《易》《春秋》挨着背。

　　这个年纪的孩子正贪玩，怎么才能让他们专心致志地读书？饶州人想了个“绝妙”的法子：弄一个大竹篮子，让孩子坐进去，再找一棵树，把竹篮子吊到树梢上，彻底断绝孩子与外界的交流。

　　教书先生也顺应市场需求，调整了收费标准，提前跟家长谈好价钱，学生背会一本经书，家长就付多少钱。家长为了让孩子早日成才，教书先生为了早日得到报酬，双方合起伙来“鸡娃”，让孩子在树上“昼夜苦之”。

　　后来饶州确实偶有孩子中童子科，于是民间就流传“饶州出神童”，然而许多小孩并非读书的料，苦读到死的孩子比考中的孩子要多得多。这不免使人联想到如今流行的一句玩笑话：“只要学不死，就往死里学。”听听这来自北宋的警钟吧，“鸡娃”还是要慎重！

　　来自南北朝的答案

　　上述故事出自文言文名篇《饶州神童》，此文时常出现在如今的语文试卷中，还有一篇文言文很有名，即北宋王安石的散文《伤仲永》。

　　《伤仲永》的主人公方仲永也是一名江西神童，五岁时无师自通，提笔写诗，震动乡里。谁知他的父亲掉进钱眼里，把孩子当成摇钱树，致其荒废学业，长大后成了一个普通人。比起《饶州神童》里苦读至死的孩子们，方仲永倒也不算太不幸。

　　由此可见，教育孩子过犹不及；而孩子能否成才，父母的认知与方法很重要！我们不妨重温一下苏洵的经历。

　　“苏老泉，二十七。始发奋，读书籍”，在此之前，苏洵“终日嬉游”，他爹苏序却“纵而不问”。面对外界的责备与质疑，苏序亦能顶住压力，“笑而不答”。苏序已经培养出两名进士，至于这个儿子，他心里清楚，急不得。

　　果然，苏洵大器晚成！

　　苏洵成才，主要靠自悟及自学，一开始，他也走了几年“弯路”：“闭户读书为文辞”，举茂才、举进士皆不中，这才意识到，自己不是走科举之路的料。

　　他的两个儿子则恰恰相反，苏轼、苏辙同科进士及第时，一个21岁，一个19岁。《宋人轶事汇编》中记有苏洵的一句玩笑话：“莫道登科易，老夫如登天；莫道登科难，小儿如拾芥。”

　　好在苏洵并没有像范进那样执着于科场，而是及时更换赛道，找到适合自己的领域，最终成为“唐宋八大家”之一，捎带着把俩儿子也培养成了“唐宋八大家”的成员。

　　咱洛阳也出过一个著名神童叫郭忠恕，是五代至宋初人，据说他七岁即能诵诗作文，应童子科及第。神童郭忠恕长大后走仕途屡栽跟头，颇受打击，转而钻研文字学和书画，结果都取得了很高的成就。其传世作品《雪霁江行图》现藏台北故宫博物院，上方有宋徽宗赵佶手书两行：“雪霁江行图，郭忠恕真迹。”

　　看到这里，您会不会心生疑问，到底怎样的孩子适合被“鸡娃”？

　　古人早已给出答案，创作于南北朝时期的《颜氏家训》中称：“上智不教而成；下愚虽教无益；中庸之人，不教不知也。”意思是说，有大智慧的人，不用教育，自己就能成才；极愚笨的人，即使教育再多也不起作用；介于二者之间智力中等的人，才需要教育，不教就不会开窍。 从胎教到启蒙教育，从“鸡娃”到“鸡自己”，何时该放手？何时需助力？……这些都考验家长的能力。古人“鸡娃”的事儿，我们暂且讲到这里，至于自家娃该如何教育，还得具体问题具体分析。唯有一点可以肯定的是：当家长从古至今都不容易！（洛报融媒记者·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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