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400万元！洛阳46名购房业主中奖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.12.31 21:23
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　　今日上午，由洛阳市住房和城乡建设局主办，洛阳市住房保障和房产服务中心、洛阳网承办的洛阳市以奖代补购房特惠活动(第一期)在洛阳日报报业集团举行。洛阳网视频号、洛阳网抖音号平台同步直播活动，吸引近6万网友在线观看。

　　本次活动共产生46名幸运儿：特等奖1名，奖励50%购房款同等现金，最高为50万元(税前)。一等奖5名，奖金各20万元(税前)。二等奖10名，奖金各10万元(税前)。三等奖30名，奖金各5万元(税前)。中奖名单涉及33个楼盘项目。

洛阳市以奖代补特惠抽奖活动第一期中奖名单公示

　　根据《洛阳市进一步促进房地产市场平稳健康发展若干措施》(洛政办〔2023〕60号)文件有关规定，经2024年12月31日上午公开抽奖，并经市公证处全程公证，洛阳市以奖代补特惠抽奖活动第一期中奖名单已经产生，此次共有2000套新建商品住房和公寓(注：2024年11月21日至2024年11月28日12：00公示无异议)参与抽奖，中奖信息公示如下：

　　现将此次抽奖中奖信息予以公示，公示时间为7天(2024年12月31日至2025年1月6日)，公示期结束后将及时通知公示无异议的中奖对象办理奖金领取手续。

　　联系电话：63206571 （洛报融媒·洛阳网记者谢钰旸）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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