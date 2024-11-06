2025洛阳新年音乐会将于12月31日晚8时上演

30日、31日晚8时，“农行之夜”2025乐汇金穗·交响丰年音乐会、“农行之夜”2025洛阳新年音乐会将在洛阳正大文化交流中心精彩上演。两场音乐会均以“穿越盛唐洛阳年 致敬最美奋斗者”为主题，将为广大音乐爱好者带来一场动人心弦的音乐盛宴。

30日、31日晚8时，“农行之夜”2025乐汇金穗·交响丰年音乐会、“农行之夜”2025洛阳新年音乐会将在洛阳正大文化交流中心精彩上演。两场音乐会均以“穿越盛唐洛阳年 致敬最美奋斗者”为主题，将为广大音乐爱好者带来一场动人心弦的音乐盛宴。

据悉，两场音乐会由洛阳交响乐团(洛阳爱乐乐团)倾力打造，洛阳市音乐家协会主席姬丽娜担纲艺术总监，特邀著名指挥家卢璐颖助阵。届时，将上演多首经典改编曲目，包括融合影视音乐与古典交响乐的《阳光照耀大地》、结合弦乐与民乐的《埙，你好》《战马奔腾》《相思》以及根据武侠名著经典曲目改编的《江湖如梦》与《水浒印象》等，通过精彩的演绎让经典旋律在新年之际焕发出新的光彩。

本次新年音乐会将采取线上线下同步的方式进行，市民除了可通过正大文化交流中心微信小程序购票外，还可在河洛欢歌、洛阳旅游、一码游洛阳、洛阳广播电视台文旅频道、洛阳广电、洛阳融媒、潮广播、老贾播报、洛阳网、洛视频、洛阳晚报、洛阳快闻、掌上洛阳App、看洛App等平台观看现场直播。同时，演出当晚，“一码游洛阳”抖音直播间还将进行互动抽奖，为广大网友送上美食、文创等诸多精美礼品。

后续，洛阳市还将围绕“穿越盛唐洛阳年 致敬最美奋斗者”主题，推出戏曲、歌舞等系列文艺活动，进一步活跃文旅消费市场，营造欢乐祥和的节日氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图)