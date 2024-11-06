未来一周洛阳以晴好天气为主 昼夜温差大注意保暖

据最新气象资料分析，未来一周我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主；2025年元月1～2日有西路冷空气南下，我市风力较大，最高气温变化幅度较大。

据最新气象资料分析，未来一周我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主；2025年元月1～2日有西路冷空气南下，我市风力较大，最高气温变化幅度较大。 今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，据最新气象资料分析，未来一周我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主；2025年元月1～2日有西路冷空气南下，我市风力较大，最高气温变化幅度较大。具体预报如下： 今天夜里：多云间晴天。 12月30日(周一)：多云转晴天，西北风3级～4级，气温1℃～11℃。 12月31日(周二)：晴天间多云，气温-2℃～10℃。 2025年1月1日(周三)：晴天间多云，西北风逐渐增大到4级左右，气温-2℃～14℃。 2025年1月2日(周四)：晴天间多云，偏北风3级～4级，气温-2℃～7℃。 2025年1月3日(周五)：晴天到多云，气温-4℃～7℃。 2025年1月4日(周六)：晴天，气温-3℃～12℃。 2025年1月5日(周日)：晴天间多云，气温-2℃～13℃。⑥